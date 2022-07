Lolita Flores descubre que su exnovio ha vuelto para recuperar lo que perdió

En el mundo de la música se ha tenido que rendir, pero Lolita Flores sigue siendo una de las celebrities más importantes de nuestro país. Ahora, ha sido su exnovio el que se ha convertido en la protagonista de todos los titulares. La razón ha dejado a Lolita Flores con la boca abierta.

Con los años, Lolita Flores no pasa de moda

Hace años que Lolita Flores tomó la decisión de convertirse en una de las celebritites con mayor repercusión en nuestro país. Hija de la gran Lola Flores, Lolita probó suerte en el mundo de la música. Junto a su hermana Rosario, triunfó hasta hace unos años, que se dio cuenta de que lo suyo era el teatro.

| GTRES

Mientras, combina esta pasión como jurado en Tu cara me suena, uno de los programas más vistos de Antena 3. En aquel plató, junto a Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llácer es feliz. Las grabaciones le llenan el alma y no hay viernes que Lolita Flores no se convierta en 'trending topic' en las redes sociales.

No obstante, con la llegada del verano, la escasa programación televisiva, y las vacaciones, Lolita no aparece en televisión. Sin embargo, esto no ha sido un problema para ella porque hoy es la protagonista de todos los titulares. El motivo no es otro que su exnovio.

El exyerno de Lola Flores ha vuelto

No suele ser habitual que Lolita Flores sea noticia por sus amores. Pero esta vez es diferente. Uno de sus exnovios ha vuelto a la actualidad y no ha hecho más que poner a Lolita Flores en el punto de mira.

Hablamos de Juan y Medio, uno de los presentadores que se convirtió, durante años, en el más laureado de la historia. El andaluz se ha convertido en viral y todo por volver a recuperar lo que un día perdió.

Juan y Medio se viraliza

Con el tiempo, el papel de Juan y Medio en televisión se fue apagando. Nuevas caras y perfiles fueron ocupando los puestos de trabajo más demandados en los platós, y él pasó a un segundo plano.

Sigue haciendo historia con su trabajo, pero, esta vez, ha sobrepasado todos los límites. El presentador ha vuelto a convertirse en viral después de colarse en la televisión japonesa.

Un programa japonés ha emitido el fragmento del espacio de Canal Sur: La tarde, aquí y ahora. En él, Juan y Medio hace creer a una invitada que se ha dormido durante todo el programa.

“Acabo de ver a Juan y Medio en la tele japonesa”, escribía un twittero. En cuestión de segundos, este mensaje se viralizaba y con él, Juan y Medio.

La verdad sobre su historia de amor con Lolita Flores

Lo cierto es que, durante años, la relación de amor de Lolita Flores y Juan y Medio dio de qué hablar. Los rumores se sucedían desde el año 1999, pero no fue después cuando Lolita lo confirmó que habían estado cinco años juntos.

"Es un amor, lo quería mucho, pero lo tuvimos que dejar porque en la moto de Juan cabían más (mujeres)", confesó Lolita.

| España Diario

Sin embargo, Juan y Medio desmintió esta relación 17 años después. Lo hizo a raíz de un especial que realizaron en el programa de Canal Sur, sobre la vida sentimental de Lolita.

“En 1999, comenzaban los rumores que la relacionan con Juan y Medio. Aunque en un principio lo desmintieron, solo había que verlos juntos para notar calor en el ambiente. Años después, la propia Lolita reconocería que estuvieron juntos cinco años", afirmaban en el vídeo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Juan no dudó en responder, negando rotundamente la información. "He leído ahí algo referido a mí que no es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado, y ya verlo aquí me ha dejado... No es cierto"