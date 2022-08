Lolita Flores deja de disimular y desvela qué hacen sus hijos cuando nadie les mira

Lolita Flores ha sido una madre ejemplar para sus dos hijos y siempre ha hecho gala de lo mucho que quiere a Elena y Guillermo Furiase.

La hija de Lola Flores es toda una madraza. Cada vez que tiene ocasión, utiliza sus redes sociales para poner de manifiesto el amor profundo que siente por los hijos que le dio su exmarido Guillermo.

Además, desde que es abuela, la cantante y actriz española se ha vuelto más cariñosa y lo ha dejado patente en varios post. En los últimos días, hemos vuelto a ver la ternura con la que habla de las dos personas que más quiere en su vida.

Hace unos días, en la cuenta de Instagram donde tiene más de 580 000 seguidores, la hija de 'La Faraona' ha querido compartir un post que habla sobre sus dos hijos.

Lolita Flores desvela lo que hacen sus hijos cuando no les ve nadie

Acompañada de una imagen actual de los dos hermanos abrazados, queriéndose mucho y mirando fijamente a cámara, la jurado de Tu cara me suena se ha abierto un canal. Y es que le ha dicho a toda su audiencia virtual que tiene la suerte de contar con dos hijos inigualables.

"Que maravillosos hijos tengo. Ya no por guapos, que lo son, es que son dos seres estupendos. Buenos con la gente y con su familia y conmigo para qué hablar", empezaba confesando una de las hijas de Lola Flores.

"Os quiero mucho y me llenáis este corazón mío que tengo a pedacitos, vosotros me lo arregláis siempre con un abrazo o con un beso", proseguía la artista.

Toda una madraza que muestra su amor incondicional por ellos

Por si fuera poco, esta ha puesto la guinda a su emotivo post afirmando lo siguiente. "Además de buenos artistas, os quiero con locura, gracias por ser como sois".

Una declaración de amor a la que la hija de Guillermo Furiase ha respondido a los pocos minutos para satisfacción de su madre. "Mami… ¡La fuente de todo!", ha observado la actriz a Lolita en dicha publicación.

A su vez, hablamos de un post en el que muchos de los compañeros de profesión y amigos de Lolita Flores han querido dejar patente el cariño que le tienen a la artista. Por ejemplo, ha habido reacciones de Belén López, Itziar Castro, Nuria Roca, Loles León o Fernando Tejero, entre otras.

No es la primera vez que profesa su amor por sus hijos

La realidad es que no es la primera ocasión que la hija de Lola Flores expone reflexiones sobre su vida o familia en las redes sociales.

Hace escasos días, la cantante publicaba un selfie que acompañaba de un emotivo texto. "Gracias a la vida por tanto, por esos dos hijos, nietos, familia, amigos. Solo me falta enamorarme de alguien que me valore aunque, la verdad, no estoy por la labor. Tendrán que venir por derecho y con la verdad escrita en sangre", expresaba.

"En general, gracias por la vida tan maravillosa que tengo. Lo di todo a cambio de migajas, no me arrepiento, duermo con mi conciencia tranquila y no espero que nadie me dé nada. Solo lo que tengo, amor a manos llenas de mi gente".

"Yo digo y lo puedo decir, doy y seguiré dando porque es mi condición. Y gracias a todos los que me seguís, los que me pedís una foto me hacéis grande, con lo pequeñita que soy. Gracias".

Lo que deja claro con todo estos post es que Lolita Flores se siente más que orgullosa de su familia. O por lo menos, así lo muestra a sus seguidores de Instagram con fotografías que hacen las delicias de los fans virtuales de la cantante.