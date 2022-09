Lolita Flores preocupa al confesar qué hará después de perder la casa por Hacienda

Mucho se ha especulado sobre el estado en el que se encuentra la que fue casa de Lola Flores. En los últimos meses, muchos medios se hacía eco del decadente estado en el que se encontraba el inmueble. Incluso los vecinos del barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera denunciaban la situación.

"El alcalde se la regaló a Lola y luego sus hijas no sé qué hicieron con ella, si la embargaron no lo sé. La compró un arquitecto de Madrid, pero el arquitecto está en su tierra. Me gustaría que hiciéramos algo", confiesa una de las vecinas que vive próxima al inmueble.

Lo cierto es que la casa ya no es propiedad ni de Lolita ni de Rosario. Aunque en varias ocasiones, ambas han manifestado el deseo de recuperarla.

Lolita Flores quiere recuperar la casa de su madre

Lolita siempre ha hablado sin tapujos sobre las deudas que ha tenido que hacer frente en los últimos años. Y como gran parte de esas deudas han contribuido a que ahora no sea la propietaria legítima de la vivienda de su madre.

En las últimas semanas, unas imágenes del estado de la casa provocaron un sinfín de críticas. La mayoría de ellas dirigidas a Lolita, ssí que la actriz no ha dudado en defenderse, cuando una reportera le preguntaba: "No es nuestra, corazón. Lo siento enormemente que esté así, a mí me dio mucha pena cuando la vi, lo dije ya, pero es que no es nuestra".

Y es que Lolita ha asegurado que si fuese ella la propietaria, no estaría en esas condiciones. Los fans de la artista sienten mucho la situación en la que se encuentra la vivienda.

La petición de los fans, es que se restaure para que no termine derruida. Incluso han comenzado una campaña, que ya están moviendo en redes sociales, llamada "Si me queréis, restaurarme".

Sin embargo, Lolita ha sido muy clara con la situación de la casa. Desde hace ya varios años, es propiedad de otra persona.

Aun así la hija de la Faraona ha querido mandarle un mensaje el actual propietario. Ha sido muy clara: "El señor que la tiene, o que nos la venda, o que la arregle, aunque tengo entendido que el dueño no está interesado en vender la propiedad".

Las deudas llegaron a ahogar a Lolita Flores

En su más reciente entrevista para El Deluxe llegó a contar como Hacienda había supuesto uno de los capítulos más oscuro de su vida. Lolita defendió su posición, alegando que su problema con el fisco no había sido por defraudar:

"No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros",defendió Lolita.

"He pedido ayuda a amigos y anticipos, no se me cae la cara de vergüenza, no tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada" confesaba Lolita.

Lolita vive en un piso de alquiler en Madrid: "Vendimos la casa del Lerele, pero Hacienda me partió y digamos que no hice bien las cuentas".

Aunque Lolita reconoce que la culpa no fue solo suya. Su asesor por aquel entonces también tuve parte de culpa. "Yo asumo mi falta de conocimiento y el asesor también lo tuvo, por eso ya no sigo con él".

Aun así, Lolita Flores tiene una actitud positiva, ahora que ya ha podido saldar sus deudas: "Mis hijos se pueden buscar la vida estupendamente y les dejaré lo que pueda. Lo que quiero es vivir bien y tranquila el resto de mi vida".

