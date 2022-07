Lolita reconoce que lo de su hijo Guillermo es cierto e intenta justificarle

Lolita Flores siempre ha sido una persona que no ha dudado en hablar de forma pública de su vida sentimental y de sus problemas con Hacienda. De igual modo ha hecho referencia a su trabajo y a su familia, aunque de quien menos habla es de Guillermo, su segundo hijo.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



No obstante, a pesar de ello, junto a él, que es músico y tiene 27 años, se ha sincerado en televisión sobre una cuestión peliaguda.

Madre e hijo no han puesto ningún reparo en confesar cuál es la relación que han mantenido con las drogas. Un asunto controvertido teniendo en cuenta que estas marcaron la vida del desaparecido hermano de ella, Antonio Flores. En concreto, fueron las responsables de su muerte allá por 1995, cuando tenía solo 33 años.

Lolita Flores y su vástago hablan de su relación con las drogas

La hermana de Rosario Flores fue la invitada hace poco más de un mes del programa Planeta Calleja. Al mismo, que la llevó a viajar a Madeira, acudió en compañía de su vástago. De esta manera, los dos se sinceraron con el público más que nunca sobre cuestiones muy comprometidas y dolorosas.

Jesús Calleja consiguió que hablaran sin tapujos de la relación que Antonio tuvo con las drogas y de la que ellos mantienen con estas. Lo hizo diciendo: “Con el pasado que él tuvo con las sustancias tóxicas, ¿Guillermo tendrás cuidado o no?”. Ante esta pregunta, respondió rápidamente la cantante: “Sí, muchísimo”, a lo que el chico asintió.

Después, ella manifestó: “Antonio cayó en las drogas como cayeron muchísimos en aquella época. Desde que Guillermo es un niño le doy consejos en ese sentido, pero a mis hijos, a los dos y no solo a él”.

| Mediaset

Ante esta afirmación de su madre, el joven músico añadió algo. Dijo: “Pero es que, además, no hace falta ni hablarlo porque tú ya naces y te enteras. Vas creciendo y tú mismo no quieres que esa historia se vuelva a repetir”.

En este punto, el presentador fue muy duro y le expuso: “Dime, mirándome a los ojos, ¿tú has probado esa sustancia?”. Y fue la hija mayor de Lola Flores la que respondió: “Heroína no”. Una afirmación ante la que el chico ratificó: “Heroína en la vida, jamás”.

Lolita se sincera más que nunca

La jurado de Tu cara me suena no dudó en seguir hablando del asunto de la adicción a las drogas. Por este motivo, al ser preguntada por Calleja, sobre la cocaína confesó: “Esa la hemos probado todos y los porros también. Los porros hasta los probó mi madre que está muerta desde hace 26 años, ¿cómo no los vamos a haber probado nosotros?”.

| Europa press

El leonés se mostró muy preocupado por el consumo de coca que habían podido hacer Lola y su vástago. De ahí que les dijo: “Y la cocaína, ¿ya se acabó?”.

Esta cuestión hizo reír a los dos invitados y propició que Guillermo dijera: “Pero claro, ¿qué te crees que es?”. Unas palabras ante las que la actriz y cantante manifestó: “Hombre, por supuesto que se acabó. Vamos a ver, la cocaína la pruebas porque vas a una fiesta, te invitan a una raya, te apetece y te la metes”.

“Pero vamos que no tienes el arroz, el azúcar, la sal y la cocaína en la cocina. Eso es en las películas de narcos”.

Luego, mucho más seria habló de otras cuestiones importantes como el gran sufrimiento de su vida: “Perdí a mi madre y a Antonio en 15 días y eso no se recupera. Por esto, lo material me da igual. Mis hijos se pueden buscar la vida estupendamente y les dejaré todo lo que pueda, pero quiero vivir bien y tranquila el resto de mi vida”.