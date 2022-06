Loles León se rompe y confirma que se ve obligada a dejarlo

Loles León es una de las mejores actrices de su generación. Nacida en Barcelona en 1950, el próximo 1 de agosto cumplirá 72 años y más de 35 de profesión. Todo un reto, teniendo en cuenta que su sector profesional no es especialmente agradecido con las personas de su edad.

Loles es dicharachera, simpática y se ha especializado en papeles más bien cómicos. No obstante, ostenta también un carácter fuerte y se caracteriza por tener las cosas claras y por cantarlas claras también.

Con casi 40 películas en su currículum y casi 20 series, Loles no le hace un feo a nada que le sirva para traer un sueldo a casa. Así pues, en estos últimos años ha combinado su faceta como actriz con su papel en programas de televisión.

Su desparpajo y gracia natural la han convertido en buena participante de espacios como Ven a cenar conmigo, MasterChef o Tu cara me suena. Incluso se atreve con el teatro, en el que ha destacado en más de diez obras, la última, Una noche con ella.

Se podría, pues, decir que Loles ha tenido una carrera profesional llena de éxitos y que todo le ha ido bastante rodado en la vida. Sin embargo, acaba de desvelarse un trauma que arrastra desde hace años y que le produjo un momento bastante triste en su vida.

Ahora se ha propuesto superarlo, pero las dificultades para conseguirlo han vuelto a aflorar con fuerza. Y es que a Loles León hay algo que le ha amargado la vida y no, en un momento determinado, marcó su vida para siempre.

Loles León y sus graves problemas con el inglés

Loles León ha confesado una pena que arrastra desde que su carrera empezó a despuntar y a cosechar los éxitos más relevantes de su trayectoria. No sabe inglés. Nada, nothing.

La artista ha confesado en el programa Los miedos de... que tiene un "complejo" con su inglés. Se ve incapaz de hablarlo, de aprender el idioma y se bloquea por completo con él.

Eso ha condicionado su carrera profesional, principalmente en un momento clave de su vida: "Cuando iba por ahí, todo el mundo hablaba inglés y yo me sentía apartada".

Afirma que "En Los Angeles me vino un agente importante y me propuso que me quedara allí para hacer películas. Yo me volví a España porque no sabía inglés".

Para Loles León fue "un momento triste porque pensé que había perdido una oportunidad grande en mi vida. Decidí que no, que me volvía porque no sabía el idioma y lo hubiese aprendido, como lo aprendieron Antonio Banderas y Penélope (Cruz) y todos...".

Loles se dedicó "a trabajar en mi país y a conseguir un sitio en el mundo en el espectáculo y a sacar a mi hijo adelante".

Loles León no supera el reto que le proponen

Loles León tenía un objetivo en el programa de Cuatro: vencer su miedo al inglés y empezar a aprender el idioma. Para ello, le pusieron una coach e invitaron a su amiga, Bibiana Fernández, otra que tampoco domina demasiado el idioma.

El reto era aparentemente fácil, leer (e interpretar) un texto en inglés. Había tiempo para ensayar, prepararse y hacerlo después, con público.

| Atresmedia

Ya desde el principio, la catalana se mostró muy nerviosa al no entender ninguna de las explicaciones que le daban. Se bloqueó completamente a la hora de empezar a leer el texto. Sus caras eran un auténtico poema, mientras intentaba entender qué tenía que hacer exactamente.

"Lo he pasado tan mal, en el asunto este de la función". No quiso seguir. "Yo el ridículo no lo hago delante de público. Here, the end. Y hemos acabado. Yo me voy a mi casa".

A pesar de no haber superado el miedo a un idioma que no es el suyo, estaba orgullosa de haber conseguido "una parte importante del reto. Me siento satisfecha y un poco más segura que cuando llegué".