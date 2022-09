Loles León pierde los nervios por el engaño amoroso y confiesa quién es la responsable

Loles León siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y ser una fiel defensora de la libertad del individuo. Hace años que la actriz irrumpió en el panorama cinematográfico con películas rompedoras y muy adelantadas a su época.

Durante los últimos años, Loles ha compaginado su carrera de actriz con la de tertuliana de televisión. La 'chica Almodóvar' ha colaborado en diversos programas de televisión, donde muchas veces ha generado polémica por sus comentarios. Pero es que Loles no es capaz de morderse la lengua cuando escucha algo que no le gusta.

Y eso justo es lo que ocurrió este sábado. Loles León y Mariló han protagonizado un tenso 'encontronazo' por tener opiniones diferentes sobre las infidelidades.

Loles León se enfrenta a Mariló Montero por las infidelidades

Este sábado 24 de septiembre, en Televisión Española, arrancaba el nuevo programa de Xavier Sardá, La gran confusión. Un formato al que ya estamos más que acostumbrados. En el programa, se pone sobre la mesa un tema controvertido y los colaboradores, que son personajes públicos, dan su opinión.

Para el estreno, contaron con Mariló Montero, Loles León, Gonzalo Miró, Judit Mascó, Víctor Amela y Paz Padilla. El tema era el engaño amoroso, uno de los más polémicos, puesto que hay multitud de opiniones y puntos de vista sobre la crisis de la monogamia.

La tensión llegaba cuando Montero puso en manifiesto su opinión sobre el tema: "La infidelidad es una vez. No estamos hablando de algo puntual en muchos años. Un infiel es un enfermo", aseguraba Mariló.

Estas palabras fueron las que desataron toda la tensión entre la presentadora y la actriz. Loles León cambió su rostro en cuestión de segundos tras oír las palabras de Mariló.

Sin dudarlo mucho, respondió de forma contundente: "No, Mariló, hija, enfermo no es. Yo no lo considero enfermo. A lo mejor es solo un señor que, en esta vida, no encuentra las personas adecuadas", puntualizaba la actriz.

Sin embargo, la tensión se desataba por completo cuando Loles le preguntaba directamente a Montero, haciendo referencia a lo que había mencionado:

"Entonces, ¿yo soy una enferma? Porque no he encontrado a las personas adecuadas y he tenido muchas relaciones con hombres", sentenciaba Loles.

En ese momento, la tensión en el plató se podía cortar con un cuchillo. La respuesta de Loles daba a entender que no le había hecho nada de gracia el comentario de Mariló.

Además, la actriz continuó expresando su opinión sobre la infidelidad. Loles explicó que su visión sobre ser infiel dista mucho de la concepción que tiene el resto del mundo. Para ella, incluso, la infidelidad puede ser una forma de darte cuenta de que la relación ya no funciona.

"En la vida, hay que ser honestos y leales. La lealtad es mejor que la fidelidad. Y hay infidelidades que han venido bien para salvar a la pareja. Hay gente de todo tipo y personas. Hay una diversidad aplastante. Y cada uno come lo que quiere mientras no moleste a nadie", sentenciaba la actriz.

Sin embargo, como viene siendo característico de Mariló Montero, esta no permaneció callada y quiso rebatir los argumentos de León: "Eso siempre sin hacer daño a la otra persona", puntualizaba Montero que no estaba nada de acuerdo con Loles.

Finalmente, Loles daba por concluido el tema con la última palabra: "Pero que a lo mejor no se fastidia como te he dicho antes", comentó.