Loles León cuenta el doloroso motivo por el que tuvo que dejarlo todo

Loles León es una de las actrices más importantes de nuestro país. Su extensa carrera en teatro, cine y televisión le han valido para ser una intérprete más que reconocida por el gran público.

Hace unos días que Loles se encuentra en Barcelona para trabajar. Desde el 9 de junio representa en el 'Teatre Condal' Una noche con ella, una travesía por el cabaré y el 'music hall', tras 50 años subida encima de los escenarios, y aún tiene cuerda para rato.

Loles León, chica Almodóvar, es muy amiga de sus amigas y alaba la bonita amistad que la une a Bibiana Fernández desde hace mucho tiempo.

"Tenemos historias cómicas unidas al temperamento telefónico, de escenario y de vida. Son unas vidas que se complementan la una a la otra y se retroalimentan juntas. Somos un torrente", confesaba hace unos días en una entrevista.

Loles León se abre en canal y cuenta la verdad de su marcha

Sobre su show, Loles expone que "solo el público sabrá qué es verdad y qué mentira en esta representación de una vida llena de sueños. Empezamos la obra con un 80% de verdad y un 20% de ficción. Pero el público -que es el último director de un espectáculo- es quien tiene que decidir", ha asegurado en una charla sincera.

A su vez, esta confiesa que no cambiaría nada de lo que ha hecho. E incluso llega a decir que se hubiese metido "en más charcos" que en los que ya se ha metido en toda su carrera. "No cambio nada porque todo lo que he vivido ha sido tan bien vivido. Lo bonito es explicar con todo lo que te has encontrado", confesaba.

En los últimos días, la intérprete le ha dado una entrevista al siempre incisivo Toni Clapés, que desde hace años presenta el programa radiofónico Versió RAC1.

El caso es que entre ellos hay un feeling especial. Por ejemplo, cuando el comunicador formaba parte de Crónicas Marcianas, este se declaró a la actriz. Lo mejor llegó con la respuesta de Loles, cuando le espetó al presentador que "Toni Clapés me pone".

La polémica opinión sobre Cataluña que enciende las redes

Durante su distendida conversación en las ondas catalanas, Clapés no quiso olvidar una cuestión que siempre ha sembrado las dudas sobre la icónica actriz española.

El tema espinoso ha salido a la luz cuando Clapés le preguntó sobre el motivo por el que dejó Cataluña para instalarse de forma definitiva en Madrid.

"¿Qué pasaba? ¿No tenías oportunidades, o no te sentías cómoda?", fue la pregunta en cuestión, y la respuesta de la actriz soliviantó a algunos oyentes de la radio catalana.

"No, no tenía oportunidades. Salió eso de la normalización lingüística y entonces fue muy difícil. Empecé siendo charnega, después botiflera y ahora me llaman colona porque estoy allí en Madrid", dijo resignada la conocida actriz.

Duras críticas a Loles León

La reacción fue muy desagradable por parte de algunos oyentes que estaban escuchando la entrevista en directo. Tal fue el revuelo que hasta Clapés tuvo que salir a defender a su invitada.

Este afeó el comentario de una usuaria catalana que definía como inaceptable la respuesta de la actriz, con un tuit muy duro contra ella. "Comentarios como el tuyo son los que nos definen. Es más fácil faltar al respecto que intentar convencer", le ha respondido el comunicador en sus redes.

El caso es que las severas críticas a Loles no han cesado aún, y algunos han hecho memoria sobre una opinión parecida con un cantante de Badalona muy famoso, Miguel Poveda. El artista apuntaba a que su fracaso escolar fue debido a la imposición del catalán en su colegio: "Dejé de tener interés", aseguró en su día Poveda.