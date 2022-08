Loles León confiesa su problema personal y señala a su último novio

Loles León es una de las actrices más queridas de nuestro país y se ha ganado ese reconocimiento por su buen hacer en el mundo interpretativo. Lo cierto es que la actriz de La que se avecina es todo un icono del cine y la televisión. Y sus seguidores valoran lo camaleónica que ha sido a lo largo de toda su carrera.

Ahora atraviesa una época dulce, ya que está inmersa en una nueva temporada de la serie de Telecinco, y está más ilusionada que nunca. Eso sí, Loles León no tendrá vacaciones este verano porque las grabaciones harán que tenga que trabajar a destajo en la serie de los hermanos Caballero.

A sus 72 años, Loles León no quiere oír hablar de la jubilación por nada del mundo. Está mejor que nunca y no dice que no a ningún proyecto que desee contar con ella. Es toda una 'curranta' y así lo ha dejado claro en una entrevista.

Loles León asume que tiene una dificultad con sus parejas

"Trabajo todos los veranos, ahora me recogen todos los días a las siete de la mañana para trabajar en la serie, y estamos en los estudios quince horas. Afortunadamente, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien", ha confesado en una charla sincera con los compañeros de La Razón.

Lo que más ha sorprendido a los seguidores de Loles León es lo que ha confesado sobre varios aspectos del ámbito sentimental.

Hablando de su personaje 'Menchu' en la ficción de Telecinco, que encandila a muchos hombres, ha salido a colación uno de los secretos mejor guardados por la actriz española.

| Gtres

Lo cierto es que Loles León ha desvelado que hace 17 años que no le dice "te quiero" a ninguna de las parejas que ha tenido. Eso sí, ha aclarado que dice "te quiero a mucha gente de mi entorno".

"Mi soledad sentimental es asumida, elegida y práctica. No concibo vivir acompañada de un hombre en mi casa. Otra cosa es que quede con alguno y tengamos un achuchón… pero nada más", ha explicado.

La razón por la que Loles León no quiere encontrar el amor

"Es que ya no quiero encontrar al hombre de mi vida, ¿para qué? Eso es algo que encuentro muy antiguo, completamente desfasado. Además, no entiendo quién puñetas inventó lo del hombre de su vida, es como lo del día de la madre", ha sentenciado.

| GTRES

Además, entre otras cosas, Loles León ha sido cuestionada por su forma de vivir. "Mi independencia es una actitud muy asumida, es mi manera de ser, mi naturaleza, no podría ser de otra forma", ha dicho.

Otro de los puntos que se han tocado en la charla que ha mantenido la actriz con los compañeros del periódico español es lo bien que ser conserva a sus años.

"Nunca digo no a nada"

Loles León no sabe el motivo real de su buen estado, pero considera que "deben de ser los genes, es cosa de energías y actitudes. Soy activa, vigorosa, muy positiva, no paro de hacer cosas, no sé estarme quieta. Lo mío es el buen rollo, la alegría", ha dicho.

"Nunca digo no a nada. La palabra jubilación no me gusta, la ignoro, no sirvo para quedarme en casa… No contemplo para nada retirarme. Mientras me sienta tan estupenda seguiré en la brecha. Me gusta demasiado mi trabajo, entretener al público, actuar me mantiene muy viva. Para mí es primordial y esencial. Lo gozo mucho", finalizaba su conversación sincera.