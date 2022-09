Lola Ortiz confirma los peores presagios un año después de ver fallecer a su novio

Lola Ortiz es conocida, principalmente, por haber sido una las pretendientas y tronistas más destacadas que pasó por el famoso programa Mujeres y hombres y viceversa. Su carrera televisiva se consolidó cuando también se unió a participar a Supervivientes 2015, uno de los realities más exitosos de la pequeña pantalla.

A partir de entonces, también se hizo un hueco en las redes sociales, donde actualmente, en Instagram, cuenta con aproximadamente unos 800 mil seguidores. Es allí donde comparte algunos de los momentos más íntimos de su vida privada.

Justamente, hace unos meses anunció, ante la sorpresa de sus fans, que volvía a estar ilusionada al lado de Kevin Santana. No obstante, parece ser que Lola Ortiz no ha pasado tan buen verano como esperaba.

Lola Ortiz confiesa que está nuevamente soltera

El pasado mes de mayo, Lola Ortiz volvía a creer en el amor después del duro golpe que recibió el año pasado. Y es que en abril de 2021, la entonces pareja de la extronista, Luis Ojeda, fallecía repentinamente a los 20 años de edad debido a causas que todavía no han trascendido.

Sin duda, para la influencer fue una situación difícil de asimilar y que no dudó en compartir en redes sociales. "Te echo muchísimo de menos, Luis. Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente", empezaba escribiendo.

"Siempre vas a estar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi hogar y en donde yo esté, tú estarás. Me hubiera encantado estar toda una vida contigo. El poco tiempo que estuvimos juntos, significó mucho, pero mucho".

Meses después de esta terrible noticia, Lola Ortiz volvía a perder a un ser querido muy especial para ella. En esta ocasión, su padre, que fallecía a causa de un cáncer de próstata.

No obstante, en 2022 parecía que la exsuperviviente ya poco a poco empezaba a pasar página. Asimismo, hace unos meses, Ortiz confesó que estaba nuevamente enamorada. Kevin Santana era el nombre del responsable que se había ganado su corazón.

Aunque la relación entre ellos dos parecía ir viento en popa, ahora, se ha demostrado que la pareja no era tan idílica. Y es que hace unas semanas se venía rumoreando que Lola Ortiz había roto su noviazgo con el cabo, de manera que esta no tuvo más remedio que pronunciarse al respecto.

"Y a la pregunta del millón... No, ya no tengo pareja, pero todo bien. Gracias por todos los mensajes bonitos de estas semanas", empezaba escribiendo. "Así es la vida. Como ya he dicho en otras ocasiones, la vida se trata de conocer, disfrutar y aprender, dure lo que dure", explicaba.

Acto seguido, quiso admitir que creía en el "nada es para siempre" y en "la vida es una", por lo que su felicidad era su máxima prioridad en la vida. "Con esto y un bizcocho, no voy a hablar más del tema. Les quiero", bromeaba.

De manera que la canaria, a pesar de confirmar lo que se venía rumoreando, por un lado, no ha querido explicar los motivos de la separación entre ella y Kevin Santana. Eso sí, lejos de acabar con sus declaraciones al respecto, la extronista quiso aclarar de una vez por todas otro tema.

"Llevo mucho tiempo escuchando el comentario de 'qué poco te duran los novios'. Me duran lo que la otra persona y yo consideramos", escribía tajantemente.

"Parece ser que en la sociedad está mejor visto durar 10 años, aunque sean infelices, con tal de cumplir con la típica relación romántica. Si duran 10/20 años queriéndose bien, me parece de lujo", se justificaba.

Lola Ortiz recibe críticas en el momento más inesperado

Siguiendo en esa misma línea, Lola Ortiz quiso hacer un alegato en favor del amor propio. "Desde mi punto de vista, el amor no se mide en años, se mide en calidad. Y mi amor propio, siempre, siempre, siempre estará por encima de cualquier relación, sea de pareja, de amistad o familiar", decía.

Después de su discurso, la canaria vio que recibía una lluvia de mensajes por parte de sus seguidores que decían sentirse identificadas con ella. "Muchas chicas me cuentan que a ellas también les han hecho sentir mal por haber tenido varios novios. Hay personas que necesitan hacernos sentir inseguras y humillarnos para que seamos más vulnerables y fáciles de manipular", revelaba.

"Qué complicado es estar con una mujer empoderada, fuerte y segura de sí misma... Somos imparables", zanjó la exsuperviviente con su discurso.