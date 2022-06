Lola, la hija pequeña de Antonio David, aún no sabe la última decisión de su madre

El pasado viernes, 17 de junio, fue una fecha clave para Telecinco y los seguidores de Rocío Carrasco. Pero también para la familia Flores-Moreno, en especial para Antonio David Flores y su exmujer, Olga Moreno.

Y es que Rociíto estrenaba nuevo documental, En el nombre de Rocío, segunda parte de su primera docuserie, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Lo cierto es que en esta nueva entrega, la hija 'de la más grande' puso entre las cuerdas a sus familiares más mediáticos, entre ellos, Amador Mohedano y Ortega Cano.

Pese a ello, los padres de Lola Flores tenían miedo a salir, de nuevo, perjudicados por lo que tenía que decir esta vez Rociíto. Un temor que, de momento, no se ha cumplido, por lo que pueden estar tranquilos.

Sin embargo, parece que esta tranquilidad ha durado poco porque un conocido presentador ha denunciado públicamente lo que ha hecho la exmujer de Antonio David Flores. Nos estamos refiriendo a Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudado en cargar duramente contra Olga.

La exmujer de Antonio David Flores, aleja a Jorge Javier Vázquez

Olga Moreno se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica, ya que ha salido a la luz un curioso favor que esta pidió a la productora de Supervivientes, Bulldog Tv. Una petición que ahora se ha conocido a través de uno de los presentadores de este exitoso programa.

Así es, Jorge Javier no desaprovechó la oportunidad de decir públicamente la eleccion de la exmujer de Antonio David Flores, dado que está implicado en ella directamente. Asimismo lo anunció en la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco en el especial Deluxe.

El presentador, que en ese momento estaba entrevistando a Rociíto, se dio cuenta de que se encontraban en el mismo plató donde se llevan a cabo las galas de Supervivientes. Por lo que no pudo evitar tirar una fuerte indirecta a Olga Moreno aprovechando que estaba mencionando el nombre del concurso del que esta fue ganadora en 2021.

"Estaba pensando que no sé qué va a producirse en este templo, porque este también es el plató de Supervivientes, cuando llegue el día de la final", comenzaba diciendo Jorge Javier. "Y la ganadora de la edición anterior, que me ha vetado, tenga que entrar en mi plató a entregar el cheque a la persona que gane".

"¡Porque yo de mi plató no me muevo!", palabras que fueron aplaudidas por todos los espectadores presentes.

"Yo creo que este año el cheque se va a entregar por correo postal. Pero, vamos, que yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final, pero, ¡yo de mi plató no me muevo!", palabras que provocaron los aplausos de todo el público.

Sin duda alguna, una noticia que empezó, en un principio, como un rumor, pero que se ha vuelto realidad. Todo indica que la exmujer de Antonio David Flores prefiere estar alejada del polémico presentador y del foco mediático.

Olga Moreno, de nuevo en el ojo de la polémica

Lo cierto es que la drástica decisión que ha tomado Olga Moreno tiene un motivo. Y es que la madre de Lola sabe que Jorge Javier siente rencor hacia esta y Antonio David Flores por todo lo que han hecho padecer a la hija de 'la más grande'.

Un resentimiento que se ha visto demostrado en más de una ocasión. Cada vez que tiene oportunidad, Jorge Javier carga duramente contra Antonio David y Olga Moreno llamándolos por 'El Penas' y 'La mujer del Penas', respectivamente.

Por lo que Olga Moreno ha acordado vetar a Jorge Javier y no tener más encontronazos con el presentador. Y es que teme lo que le puede llegar a decir el catalán frente la mirada de millones de espectadores.

Un rumor que empezó cuando se notó que la exmujer de Antonio David solo acudía a las galas de Supervivientes presentadas por Ion Aramendi y Carlos Sobera. Aunque apenas colaboraba, fue notoria su intención desde el primer momento.