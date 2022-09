Lola, la hija de Olga Moreno, rompe a llorar tras lo que acaba de hacer su padre

Olga Moreno presume nuevamente de su felicidad tras el doloroso divorcio con Antonio David Flores. La empresaria ha recuperado la ilusión junto a Agustín Etienne, algo de lo que, por fin, se ha atrevido a hablar abiertamente.

De hecho, dejaba claro que el representante había sido fundamental en el proceso que ha vivido, convirtiéndose en un pilar para ella.

| Europa Press

"He encontrado a un hombre que me hace feliz", confesaba emocionada en la portada de la revista Semana. Además, no dudaba en subrayar todas las cualidades de su nuevo amor, sobre todo, su forma de tratarle.

Una historia de amor que, según la propia Olga, nacía hace muy poco, concretamente, hace dos meses. Al parecer, a ella le habría gustado contarlo más adelante. "Aún es pronto", alegaba la ex de Antonio David.

| Mediaset

Por lo visto, fue ella la que se animaba a dar el primer paso. "Yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos", confesaba en su entrevista. A raíz de su separación, Olga comenzó a pasar más tiempo en Madrid saliendo con varios amigos.

En ese momento, ya se daba cuenta de lo que sentía por Etienne e, incluso, se atrevía a insinuar que algún día terminarían juntos

Así, era ella misma la que le pedía una primera cita, a raíz de la cual comenzaba su relación. "En mi cabeza no entraba el pensar en hombres, no estaba muy por la labor, la verdad. Lo había pasado tan mal...", aseguraba la ganadora de Supervivientes.

De hecho, se molestaba cada vez que la relacionaban con algún hombre. Sin embargo, parece que Etienne la ha ayudado a cambiar de opinión y, ahora, Olga vuelve a creer en el amor.

Olga Moreno confirma su relación con Agustín Etienne

Mientras hace poco Marta Riesco se atrevía a opinar sobre esta nueva parejita, deseándoles lo mejor, ahora ha sido el propio Antonio David quien ha roto su silencio. La que fuese reportera del programa de Ana Rosa sigue esperando que su novio firme el divorcio para poder seguir adelante con sus planes de futuro.

"Yo lo que espero es que esté súper feliz porque mi felicidad es que todo el mundo esté bien y si todos estamos enamorados, pues mejor", comentaba Riesco.

Por otro lado, el ex de Rociíto hacía frente a los reporteros y aseguraba haberse quedado bastante alucinado con el paso que ha dado Olga. Pero, por otro lado, insinúa que se alegra mucho por la madre de su hija.

"Quiero la felicidad para ella siempre, porque si ella es feliz yo soy feliz", manifestaba. Parece que la pareja sigue en buenos términos, a pesar del triste final de su relación.

| YouTube

El malagueño sigue presumiendo de su relación con Riesco, cuyo amor ha defendido con uñas y dientes. "Al final luchas por lo que quieres. A pesar de la crítica, ir contra corriente, y que no daban nada por nosotros, estamos felices y disfrutando de la vida", comentaba Antonio David al respecto.

De esa forma, a nadie le sorprendería que, por fin, se animasen a ampliar la familia o, incluso, optaran por casarse. De momento, no sabemos la opinión que tendrán sus hijos acerca de este giro inesperado. Aunque, por lo que sabemos, Rocío Flores siempre ha estado muy unida al representante.

