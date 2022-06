Lola, hija de Olga Moreno, reaparece acompañada y deja claro a quién apoya

Mientras Antonio David y Marta Riesco se encargan de pasear su amor por todos los rincones, parece que Olga Moreno ha decidido refugiarse en sus hijos.

La empresaria se encarga de compartir tiernas escenas familiares en las que deja claro que aprovecha al máximo el tiempo tanto con la pequeña Lola, como con David Flores.

A pesar de que David no sea hijo suyo, la adoración que el joven siente por la mujer que le ha criado como una madre es innegable.

Ella ha sido su mayor apoyo en los peores momentos y ha sabido suplir con creces la ausencia de Rocío Carrasco.

Muy activa en redes sociales, Olga ha presumido por todo lo alto de sus vacaciones de verano. Así, ha subido varias imágenes en las que la vemos disfrutar de la playa en compañia de David y de Lola, sus dos grandes amores.

“Primer día de vacaciones. Deseando de ver estos atardeceres”, escribe la ex de Antonio David. "Muero de amor. Disfrutando de estos momentos que es lo que nos vamos a quedar...".

Unas imágenes que seguramente no le habrán hecho mucha gracia a Rociíto, que ve de nuevo reflejado ese cariño que le fue arrebatado.

Carrasco siempre ha acusado a Olga de haber malmetido en su contra, y la acusa de ser la culpable de la mala relación que hoy tiene con sus hijos, Rocío y David Flores.

De hecho, narraba varios episodios que no dejan en muy buen lugar a la ganadora de Supervivientes.

Olga Moreno ejerce de madraza y Antonio David pasea su amor

"El tema del niño se sabrá y se sabrá por mí y lo demostraré, cuándo y dónde no lo sé. Tengo que demostrarlo igual con el caso de la niña porque hay una trama en medio y muy gorda", advertía la hija de 'la más grande'.

Sin embargo, parece que la empresaria ha tomado la decisión de mantenerse al margen y alejarse de cualquier conflicto.

Y nuevamente se reafirma en su papel como madre, mientras parece que Antonio David se ha alejado por completo de sus hijos.

Últimamente, el exguardia civil tan solo se deja ver en compañía de su novia, a la que aprovecha para dedicarle todo el tiempo del mundo.

Tras vivir una etapa muy complicada, la pareja por fin puede disfrutar de su amor sin esconderse, y no dudan en presumir de su felicidad en diversos eventos y actos públicos.

Hace poco, Marta y Antonio David acudían a la presentación de una marca de gafas y allí sorprendían a todos con un sensual baile lleno de miradas cómplices.

"Ahora que ya rompí los miedos, y noto la sangre correrme, y ya no me duele el silencio", compartía la reportera muy orgullosa. Y es que deja claro que ya no tiene miedo a lo que pueda pensar la gente de ellos.

Las muestras de afecto y dedicatorias de amor entre la parejita ya se han vuelto constantes. "Y ahora que quiero y estoy tan segura que nadie me nubla, que nadie me nubla este cielo. Sin más derroteros, las luces a media, las noches sin horas, la ropa en el suelo…", se declaraba Riesco.

Tanto es así, que nadie duda de que próximamente se animen a dar un paso más, planeando una boda o teniendo un hijo.

"Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo", aseguraba hace poco la joven. "Me encantaría casarme en la playa".

Pese a toda la repercusión mediática que están teniendo, dejaba claro que le gustaría "seguir haciendo sus reportajes, pero si exponerse tanto".

"Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades. Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas", se defendía Riesco.