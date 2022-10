Lola, hija de Olga Moreno, confirma que han vuelto a verse y que no dejan de besarse

En los últimos días, los nombres de Olga Moreno y Agustín Etienne están acaparando todos los programas de la pequeña pantalla. Y es que no es para menos la verdad porque tras una infinidad de rumores que apuntaban a que ambos estarían manteniendo un romance, por fin, la semana pasada se confirmó.

"He encontrado a un hombre que me hace feliz", era la clara frase que se podía leer en la portada de Semana. A partir de entonces, los medios no han parado de seguir todos los pasos que han dado los tortolitos.

No solo interesaba capturar una foto de ellos dos juntos besándose, sino también descubrir cómo iba a pasar Olga Moreno su cumpleaños junto a su nueva ilusión. Justamente, Semana ha conseguido unas imágenes donde se ve a la recién pareja con una actitud de lo más cariñosa en ese día tan especial para la sevillana.

| Europa Press

Primeras imágenes de Olga Moreno y Agustín Etienne juntos

Sin duda alguna, este tema está siendo una de las comidillas de los formatos televisivos de Telecinco. Olga Moreno sorprendía a todos los medios, incluidos a sus familiares, cuando concedió una exclusiva para este medio de confianza en el que confirmaba su romance con Etienne.

No solo confesaba su amor por el argentino a los cuatro vientos, sino también destapaba algunos detalles. Entre ellos, que le gustaría celebrar su 47 cumpleaños al lado del hombre que le ha devuelto la sonrisa. Como no podía suceder de otra manera, el deseo de la exmadrastra de David Flores se ha convertido en realidad.

El mismo 3 de octubre, día exacto del aniversario de Olga Moreno, las cámaras fueron testigos de que la pareja tuvo una muy romántica cita en el centro de Madrid. Asimismo los tortolitos pasaban una velada sumamente especial en un prestigioso restaurante de la capital, el cual tiene una estrella Michelín.

Tal y como se pueden ver en las imágenes que ha filtrado Semana, ambos se dedicaron miradas y gestos cómplices que prueban el amor que sienten el uno por el otro. Incluso, por fin, ya se ha podido ver el primer beso apasionado en público de la pareja.

Además, como era de esperar, el representante le tenía una sorpresa a Olga Moreno en esta cita. Y es que no dudó en regalarle, nada más y nada menos, que unos zapatos de salón de una marca de lujo.

Desde luego, a nadie le cabe la menor duda de que la relación entre la exmujer de Antonio David Flores y su representante marcha a las mil maravillas. Tanto es así, que ya han decidido no esconderse más. Buena prueba de ello fue cuando la sevillana publicaba una imagen de su exclusiva en Semana en redes y su nueva pareja le dedicaba un mensaje de amor.

"Eres una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. ¡Gracias por mirarme como me miras!", le comentaba Agustín Etienne añadiendo un corazón rojo. De manera que, todo parece indicar que, a partir de ahora, los tortolitos no se van a privar de hacer planes juntos aunque los medios estén presentes.

Una amistad que fue más allá

Olga Moreno siempre ha mantenido una relación de amistad con su representante, Agustín Etienne. No obstante, tras sufrir la traición por parte de su exmarido, Antonio David, la sevillana encontró un refugio en él.

De tal modo que, poco a poco, la ganadora de Supervivientes 2021 empezó a ver al argentino con otros ojos y empezó a querer salir con él formalmente. "Se reía de mis ocurrencias. Fue entonces cuando le dije que me concediese una cita a solas, que siempre salíamos con nuestros amigos y que, por favor, un día saliésemos él y yo solos", explicaba.

Como bien se sabe... ¡El resto es historia!

