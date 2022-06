Lola, la hija de Antonio David Flores y Olga, se entera del robo de la peor forma

Antonio David Flores no pensaba que la vuelta de su todavía mujer al plató de Supervivientes iba a ser tan accidentada como finalmente ha sido.

El caso es que la ganadora de Supervivientes 2021, tras un año sin aparecer por televisión, volvía a abrirse en canal en Dejate querer con Toñi Moreno. Por si fuera poco, días más tarde, hacía acto de presencia en una de las galas semanales del reality ante la sorpresa de toda la audiencia.

Su debut como analista sobre lo que sucede en los Cayos Cochinos no ha estado exento de cierta polémica. La madrastra de David Flores Carrasco ha vuelto a quedar mal en televisión tras la confesión de otra tertuliana del reality.

Lo cierto es que los rifirrafes en este concurso de supervivencia también tienen lugar fuera de las famosas islas hondureñas, específicamente, en el plató de Telecinco.

Antonio David Flores ya conoce lo que ha hecho su ex

Durante una de las galas de Supervivientes, Alexia Rivas puso a los pies de los caballos a Olga Moreno. La ex de Alfonso Merlos aseguró que la malagueña robó alimentos en su edición de 2021. Por esa razón, la gallega ha aprovechado la menor oportunidad para mandarle un zasca a la malagueña. Y esta ha contestado como buenamente ha podido a unas palabras muy duras en pleno directo.

Recordemos que aquella edición del año pasado acabó proclamando ganadora a la mujer de Antonio David Flores. "Olga y Lara robaban latas y no decíamos nada", decía la reportera hace apenas unos días.

"Eso lo dices tú, yo nunca he robado. Estarías en otra edición, aparte creo que no estabas con nosotros, estabas en el barco", se defendía con uñas y dientes la todavía pareja de Antonio David Flores.

La periodista no se daba por vencida y aseguraba que se lo había contado alguien que estuvo muy cerca de ella en el reality.

Antonio David Flores, abochornado tras salir nuevos datos

El caso es que este jueves, Alexia Rivas dio todavía más detalles de esos episodios que hoy aún abochornan a Antonio David Flores, su ex.

La segunda réplica de Alexia se ha producido en Ya son las ocho, programa en el que colabora dos o tres veces por semana.

"Estábamos hablando de robos y yo dije que todos allí robábamos porque nos estábamos muriendo de hambre. Salió esa anécdota y no fue para darle un hachazo. Cuando llegaban las latas que eran semanales, ellas las cogían y nos dejaban con menos", ha empezado diciendo.

"No sé por qué se empeña en negar cosas que sabe todo el mundo. En vez de seis latas, teníamos cinco latas", relataba Rivas.

Sacan la cara por la andaluza en su momento más delicado

"¿Pero estabas allí o te lo han contado?", le ha preguntado un incisivo Antonio Rossi. "Yo sé en quién confiar. Y teniendo en cuenta los antecedentes de Olga, porque la he visto negar cosas que yo he visto con mis propios ojos…", sentenciaba la mejor amiga de Omar Sánchez.

Por si fuera poco, otra exsuperviviente y tertuliana del programa presentado por Sonsoles Ónega ha sacado la cara y ha perdonado en cierto modo a Olga Moreno.

"En Supervivientes ha robado mucha gente años atrás y no ha pasado nada. Ahora lo hace ella y es lo peor del mundo", aseguraba la hija colombiana de Ortega Cano.

"No, si lo que me molesta es que no lo reconozca. Yo he robado en Supervivientes. Pero lo digo y no pasa nada", zanjaba el asunto Alexia Rivas, quien tiene una gran animadversión por la madrastra de Ro Flores.

