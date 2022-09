Lola Herrera reconoce que es adicta a algo y deja claro cuál es su verdadero estado

Lola Herrera es una de las actrices de teatro y televisión más veteranas del panorama nacional. Herrera ha sido y es una de las damas más reconocidas de la escena española y, a sus 87 años, sigue llenando los teatros de toda España. Se ha labrado una extensa carrera y no tiene pensado retirarse por ahora, a pesar de su avanzada edad.

Lola Herrera ha sido todo un icono con Cinco horas con Mario y, actualmente, deja patente su maestría con Adictos en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Con todo, Herrera lamenta en su obra la cantidad de vicios que dominan nuestra sociedad actual.

Acompañada por otros dos artistas de calado, Herrera pone el foco en una época dominada por la tecnología. Se refiere también a una sociedad “enganchada a todo”, admite la actriz.

Lola Herrera se refiere tajante a la sociedad en la que vivimos

Lo cierto es que Lola Herrera no cree ser una persona especialmente negativa, a pesar de sus declaraciones sobre la etapa que vivimos.

| GTRES

"No soy una persona negativa, solo soy realista, y la realidad es la que tiene unos rasgos negativos con unos grandes interrogantes. Si no eres tonto te das cuenta de que hay cosas que no se quieren mirar. Pero, oye, eso también es respetable para el que lo quiera hacer", asegura en una entrevista para La Razón.

Dentro de esta sociedad consumista en la que vivimos, Lola Herrera tiene claro que "esto se tiene que romper por algún sitio. Estamos en un momento delicado, difícil: no se va a poder consumir porque no vamos a tener dinero para ello. Existe un consumo desmedido", reconoce.

"Hay que tener 18 camisetas, 18 pantalones y 18 de todo; y no se puede pasar un fin de semana sin ir a algún lado... Hay que saber que no se puede tener todo", expone.

"Son pequeños desastres que se arreglan de alguna manera con parches"

La crisis que muchos expertos vaticinan a partir de este otoño no es algo que sorprenda a la veterana actriz. "Tendremos una crisis continua, son pequeños desastres que se arreglan de alguna manera con parches, pero a la raíz, desde mi ignorancia, no se va. Estamos inmersos en debates superficiales".

| GTRES

"Ahora se lleva debatir, pero no se puede saber de todo y hay gente que opina de todo. Debemos escuchar a las personas que de verdad tienen criterio sobre un determinado conocimiento", admite.

Hablando estrictamente de su nueva obra Adictos, Herrera pone de manifiesto que "es una mentira con mucha verdad. Que cada uno lo analice para hablar de lo que está pasando", confiesa.

"Y tampoco hace falta hacer grandes dramatismos, es la realidad. Desde mis 87 años, puedo decir que hay que pensar más en las realidades propias".

Lola Herrera confiesa a qué es adicta sin ningún tipo de problema

La actriz española no esconde qué le tiene enganchada. "Pues, como cada uno de los ciudadanos, a casi todo. Me han creado todas las adicciones. De pequeña tenía una faldita para cuatro temporadas, ahora al revés, cuatro para una sola. Ya me lo decía mi madre: 'Lolita, hija, no compres tanto. ¿Para qué tantos vestidos para un solo cuerpo?'", confiesa.

Eso sí, la protagonista de esta entrevista deja claro a qué no podría ser adicta nunca en su vida. "No lo sería a la tiranía, a la injusticia y al desastre", sentencia la veterana actriz de teatro y televisión.