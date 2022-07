Lola Herrera enciende las alarmas al confirmar lo que cuentan sobre su salud

Lola Herrera es una estrella, una mujer que logró triunfar en el mundo de la interpretación gracias a su formidable talento. Siempre ha disfrutado del cariño del público y todos los que han trabajado a su lado hablan maravillas de ella.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Continúa en activo, por eso ha confirmado una noticia que ha encendido todas las alarmas: su participación en UPA Netx.

Lola Herrera ha cumplido 87 años y está en disposición de reconocer los rumores sobre su estado de salud: se encuentra perfectamente. Ha llevado una vida saludable y tranquila, por eso no tiene ningún problema y puede seguir haciendo lo que más le gusta. Afortunadamente la actriz continúa protagonizando obras de teatro que se convierten en los mejores espectáculos del momento.

| Europa Press

Lola interpretó a doña Carmen en UPA Dance, una serie que le acercó al público joven y que consolidó su reinado mediático. La ficción caló en el corazón de millones de españoles y los responsables de la misma han decidido retomar el proyecto. La legendaria artista ocupará un papel protagonista, pues sin ella nada de lo anterior hubiera sido posible.

Lola siempre se ha rodeado de un buen equipo y todos sus trabajadores coinciden en algo: estar cerca de ella es un auténtico privilegio. La prensa le adora porque siempre ha respondido de forma amable a las preguntas de los reporteros. No concede entrevistas para hablar de su vida privada, pero entiende que genere interés y nunca ha sido descortés con nadie.

Herrera ha confirmado que ha llegado a los 87 en plena forma, algo que muchos periodistas vaticinaron hace mucho tiempo. Los rumores son ciertos: va a ocupar un papel esencial en UPA Next porque su salud le permite seguir entregándose a su gran pasión. Es una artista de las que ya no quedan, los críticos valoran que esté tan entregada, pues actualmente está trabajando por pura devoción.

Lola Herrera se reencuentra son sus grandes amigos

Lola fue la protagonista de UPA Dance, una serie que marcó la vida de miles de adolescentes, y eso genera mucha responsabilidad. Ha llevado este peso mejor que nadie, a pesar de que sus compañeros también han estado a la altura. Muchos actores que participaron en el proyecto también van a estar en el reencuentro, como por ejemplo Mónica Cruz.

| Europa Press

Herrera pertenece a una generación que ha marcado la historia y el público no olvida el esfuerzo que tuvo que hacer en su momento. Se convirtió en una estrella en una época complicada para las mujeres, pero ella no se dejó achantar por nadie. Algunas de sus amigas, como es el caso de Concha Velasco, comprenden perfectamente que no quiera retirarse.

La dama de la interpretación todavía tiene mucha guerra que dar, se encuentra con ánimo y tiene una gran ilusión por seguir trabajando. Afortunadamente sus fans podrán disfrutar de su talento durante mucho tiempo, no hay nada que pueda pararla. Quiere que dar lo mejor de ella y no le será complicado porque siempre lo ha hecho.

Lola Herrera cuenta con grandes apoyos

Lola ha sabido gestionar la fama mejor que nadie, por eso la prensa siempre ha respetado sus líneas rojas. Tiene grandes amistades en televisión, por ejemplo disfruta de una conexión especial con el presentador Jorge Javier Vázquez. El catalán valora que la actriz quiera seguir entregando su talento a la audiencia, es un regalo muy valioso.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Herrera puede presumir de ser una de las pocas estrellas que no tiene enemigos en los medios y lo cierto es que se lo ha ganado a pulso. Los que han trabajado con ella aseguran que siempre está dispuesta a ayudar. Es tremendamente generosa e intenta que sus compañeros saquen su mejor versión, quiere que todos brillen por igual.