Lola Herrera confirma lo que cuentan de su salud y da el paso que temía su familia

Lola Herrera es una de las grandes actrices de nuestro país. A sus 87 años, la intérprete sigue triunfando encima de los escenarios como desde los primeros años de su carrera artística.

Sin duda alguna, la vallisoletana es imprescindible en el mundo de la interpretación, razón por la que nadie quiere que llegue el triste momento en que tenga que retirarse definitivamente. Pero, para suerte de muchos, nada más lejos de la realidad porque todo apunta a que Herrera no piensa decir 'adiós' a su pasión.

Aunque se ha rumoreado en numerosas ocasiones sobre el posible delicado de salud de la actriz, lo cierto es que Lola Herrera ha dejado claro que se encuentra en perfectas condiciones. "Seguiré trabajando mientras mi cabeza siga estando lúcida", decía en una ocasión.

Ahora, una vez más, la vallisoletana ha vuelto a dejar claro a todo el mundo que no piensa bajarse de los escenarios como otras compañeras suyas de profesión.

| GTRES

Lola Herrera zanja los rumores sobre su estado de salud

Hace unos días, se conocía la sorprendente noticia de que Lola Herrera ha decidido continuar con su larga trayectoria artística. Y es que todo parece indicar que la actriz desea seguir encima de los escenarios por la decisión que ha tomado.

Asimismo, a sus 87 años, la intérprete de Las chicas de oro protagonizará una nueva obra dramaturga en el teatro Reina Victoria de Madrid. Una pieza que lleva el título Adictos y que se estrenaba por primera vez ayer, 1 de septiembre.

Desde luego, esta vuelta a los escenarios ha sido muy especial para la vallisoletana, pues la obra está escrita, no solo por Juanma Gómez, sino también por su hijo, Daniel Dicenta.

En esta ocasión, Lola Herrera interpreta a Estela Anderso, una reconocida científica sumida a su trabajo de investigación sobre la inteligencia artificial. Todo empieza cuando en la trama se empiezan a abordar distintos temas que incitan a la reflexión. Entre ellos, como hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología o qué tipo de sociedad se ha construido.

Por otro lado, es preciso destacar que la actriz, nada más empezar pronunciando sus primeras frases encima del escenario, ha provocado que el público se ponga en pie. Además, como era de esperar, vítores y aplausos han llenado toda la sala del mencionado teatro.

Lola Herrera, por su parte, tuvo que pedir, eso sí, muy emocionada, que la dejaran continuar con su labor. Desde luego, menudo recibimiento tuvo la actriz, que, pese a que está sumamente acostumbrada a contar con estos elogios, seguro que le sorprendió.

De esta manera, la vallisoletana ha zanjado de una vez por todas los rumores que apuntan a que podría estar atravesando un momento duro debido a su estado de salud. Lo cierto es que hace unos meses, ella misma confesó que se encontraba en perfectas condiciones. Además, no dudó en revelar sus trucos para mantenerse así.

"Paseo, cuando tengo que ir a algún sitio doy alguna vuelta de más para andar más, pero no soy de hacer mucho ejercicio porque no soy de la época del deporte. Pero me siento muy activa, ¡imagínate, hago una función de teatro todos los días!", empezaba diciendo.

"Mi mente está muy en forma, toda mi vida he tenido que memorizar muchos papeles y sigo con ello. Ahora tengo 86 años y levanto el telón a diario con una función que es un monólogo", terminaba.

| Europa Press

La exitosa carrera de Lola Herrera

Es necesario destacar que Lola Herrera ha conseguido a lo largo de su carrera numerosos premios honoríficos que la han proclamado como una de las actrices más destacadas de nuestro país.

Desde luego, entre los más reconocidos han sido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en el Trabajo, el Fotogramas de Plata o la Antena de Oro. Además, otro galardón que, sin duda, tampoco olvidará es el que el Ayuntamiento de Valladolid, su tierra natal, le concedió el año pasado: la Medalla de Oro de la Ciudad.