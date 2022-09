Lola Herrera confirma que él ha vuelto y reconoce que quieren intentarlo de nuevo

Los fans de 'Un paso adelante' están de enhorabuena, y es que muy pronto podrán volver a disfrutar de sus personajes favoritos.

Lola, Rober, Pedro y Silvia eran los protagonistas de esta exitosa serie de principios de los 2000 y que se convertía en todo un fenómeno en nuestro país.

Sin embargo, a los actores les costó tomar la decisión de participar en el proyecto. Así lo confesaba el propio Miguel Ángel Muñoz.

"He vuelto por la historia y porque no vuelve 'Un paso adelante'. Me costó tiempo aceptar, porque hasta que no leí el quinto guion, no pude decir que sí", declaraba.

"La otra vez, por la calle, me decían que qué simpático era yo con lo chulo que era mi personaje. Y me apetece mucho volver a ser ese idiota", se sinceraba al respecto de lo que supone encarnar nuevamente al carismático Rober.

"Me dijeron que Rober podría evolucionar, pero yo, como espectador, quiero que mantenga su esencia. Si no, no tiene gracia. No quiero quedar bien. Me parece muy divertido ser todo lo políticamente incorrecto que se pueda ahora", sostenía.

De hecho, el actor asegura que le hace mucha ilusión volver a trabajar con compañeros como Lola Herrera, a la que todos están muy unidos.

"Vernos a los tres trabajando de nuevo con Lola Herrera ha sido muy especial", asegura Muñoz. Aunque habrá alguien al que los seguidores de la serie echarán mucho en falta.

Al parecer, la producción no ha contado con Pablo Puyol para este reencuentro tan especial.

"Yo quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado. No me quieren por alguna razón. Sé que sí van a estar Miguel Ángel, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, pero nadie me ha dicho nada ni me han llamado. Seguramente me lo explicarán", declaraba bastante molesto el actor.

Los protagonistas de 'UPA Dance' se reencuentran con Lola Herrera

Mientras que, a su vez, Miguel Ángel evitaba entrar en detalles sobre el tema. "Ojalá la serie dure y en algún momento aparezca, porque a mí me gustaría un reencuentro de esos dos personajes", señalaba al respecto.

Por otro lado, Beatriz Luengo también dejaba muy claras sus exigencias a la hora de formar parte del proyecto.

"Yo, desde el comienzo, pedí dos cosas: más participación del colectivo LGTBI, que creo que en UPA no se les representó lo suficiente", aseguraba.

"Y que las bailarinas no tuvieran tallas tan pequeñas, porque esa no es la realidad de la danza", explicaba la artista.

"Un paso adelante ha sido como lo más importante que me ha pasado en la vida", reconocía al respecto. De hecho, Luengo conocía a su pareja Yotuel gracias a su participación en la serie.

"Es verdad que todo lo que supuso la música me dejó un mal sabor de boca. Porque yo siempre pensé que se podrían haber elegido las canciones con más tiempo y nosotros estar de acuerdo con lo que cantábamos", reivindicaba.

"Si hubiese sido así, no me hubiera afectado tanto estar ligada a unas canciones que nunca fui consciente que se iban a sacar comercialmente", se lamentaba.

"Me hubiese gustado decidir si yo, que era músico, quería tener un inicio de carrera así... Y todo eso me generó una tristeza".

Aunque, pese a ello, Beatriz considera esta nueva etapa "como una nueva oportunidad". "La persona que soy ahora no va a dejar que hagan cosas con las que no está de acuerdo. Y, realmente, creo que esta está siendo la cura que necesitaba".

