Letizia Ortiz confirma que su sueldo no es el mismo porque ahora tiene otro trabajo

Si hay algo que interesa a toda la población española, esa es la partida presupuestaria de los reyes. A las personas les gusta saber cuánto dinero va destinado a sus majestades, en comparación, con otros gastos de los presupuestos generales del estado.

La partida presupuestaria de los reyes se ha conocido recientemente, con esto, se puede saber a qué dinero optan La Zarzuela para sus comidas, viajes o vestimentas, entre otros gastos.

Como es normal, Felipe VI es el que más cobra, después lo haría la reina Letizia y, finalmente, Sofía. El rey emérito ya no tiene asignación desde el año 2021.

La apretada agenda de Letizia Ortiz

Hace casi dos décadas en las que Letizia cambió por completo su trabajo. Dejó de ser periodista, para casarse con Felipe VI y así tener el título de reina de España.

El cambio no fue sencillo, pues en poco tiempo se tuvo que adaptar a sus nuevas funciones como majestad. Este matrimonio tampoco fue fácil puesto que Letizia no tenía sangre real y doña Sofía no apoyaba eso.

Con el paso de los años, se ha visto a Letizia acudir a actos institucionales, eventos y entrega de premios. Muchos de ellos ella sola en representación de la corona.

Cuando Letizia no llega a todo o le coinciden dos citas a la misma hora y día, la encargada de ir es la reina Sofía. Motivo por el que su partida también sigue siendo elevada dado que sigue ejerciendo funciones de La Zarzuela y no como reina emérita.

La partida presupuestaria de 2023 para Letizia y el rey

La crisis afecta a todos. Aún se desconoce que pasará con el gas este invierno y el covid-19 ha puesto en jaque a toda la población. Es por estos motivos que la partida presupuestaria de los reyes sigue congelada por tercer año consecutivo.

Letizia y Felipe VI cobrarán lo mismo que en 2021 y 2022, ni un euro más, así lo ha decidido el Gobierno en los presupuestos generales del estado.

8 431 150 euros será la suma de la que dependerá Zarzuela para vivir durante el próximo año. No obstante, a esa cantidad habría que sumarle otras partidas relacionadas con la corona y que es el rey el encargado de distribuir este dinero como él considere.

Otras partidas como, por ejemplo, la del ministerio de la presidencia, que son otros siete millones de euros, y también van para Zarzuela. También como la seguridad y los gastos que se asumen desde patrimonio nacional.

El presupuesto de ocho millones se divide en varias funciones. Según las métricas del ejercicio de este año, casi el 54% va destinado a los gastos del personal, toda aquella persona que trabaje para los reyes en Zarzuela. El 33% para gastos corrientes en bienes y servicios que van destinados a asesoría, transformación digital, viajes...

El 11% para inversiones como la adquisición de bienes y el 2% como fondo de contingencia. Aún se desconoce si estos porcentajes seguirán siendo los mismos para el año que viene, dado que pueden cambiar aunque su retribución no lo haga.

Hay que destacar que esta partida es la única que no crece en los presupuestos generales, dado que los ministerios, las Cortes Generales y el poder judicial si han aumentado su presupuesto.

Lo que si se ha incrementado en un 2% son las retribuciones personales que reciben los reyes. Este año, Felipe VI cobra casi 259 mil euros, Letizia 142 mil y Sofía 116 mil, haciendo un total de 517 854 mil euros. Debido a la congelación de esta partida para el año que viene, se estima que las retribuciones sean parecidas, por no decir, idénticas.