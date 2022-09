Letizia, obligada a enfrentarse a su peor pesadilla: 'Se casó con quien no debía'

Jaime Peñafiel no tiene pelos en la lengua a la hora de comentar y criticar todos los aspectos de la familia real.

Ante el reciente fallecimiento de Isabel II, el periodista dejaba clara su opinión. "El dolor de hoy del pueblo inglés es sincero, no histérico como el de Diana. Porque en Inglaterra, hasta los republicanos que no son monárquicos, tienen un respeto enorme por la figura de la reina", asegura.

"Vivió lo que vivió con aquel matrimonio desgraciado con aquella especie de subnormal que era Diana, pero él ha sido un hombre serio toda su vida", arremetía con dureza contra Lady Di.

Unos comentarios muy desafortunados que iban escalando y ante los cuales sus compañeros sintieron la necesidad de llamarle la atención.

“La reina ha aguantado mucho, fueron varios años horribilis. Kate sí le gustaba a la reina porque ha sido muy discreta, no ha hecho declaraciones, ha estado en su sitio…", valoraba Peñafiel.

"Tienen que estar en su sitio. En España también tenemos este problema. El rey Felipe está en su sitio, pero Letizia no lo está", sentenciaba.

En ese momento, Miguel Ángel Nicolás decidía pararle los pies. "Perdóname, con todo el respeto, pero es que parece que todas las mujeres de la familia real inglesa o la española tienen la culpa, pero también hay hombres", le decía.

"Me parece un discurso muy machista eso de echarle la culpa de todo a las mujeres. Ellos también tendrán su papel en la familia", apuntaba.

"Llevas razón, el problema de Felipe fue casarse con quien no debía", proseguía implacable el experto en realeza.

De lejos es conocida la animadversión que siente Peñafiel por la reina Letizia, mientras que de Felipe opina que "ha sido un mal hijo, lo que no tiene presente es la presunción de inocencia. Don Juan Carlos no ha cometido ningún delito".

Jaime Peñafiel vuelve a disparar de manera implacable contra la reina

De hecho, insiste en que el rey emérito fue obligado a abdicar y que todo se trataba de un complot.

"Hay un grupo de personas que conspiran contra él. Doña Sofía por razones obvias, Letizia porque quería ver a su marido convertido en rey y porque odia a Juan Carlos y Felipe porque quería ser rey".

Según explica en sus libros, "Letizia manda mucho, como todas las mujeres en sus casas y Felipe que es una buena persona que ha estado enamorada de Letizia, imagino que hoy no. Letizia odia a Don Juan Carlos porque se opuso a esta boda".

Desde entonces, la relación entre nuera y suegro no ha mejorado a lo largo de los años, sino todo lo contrario.

No cabe duda de que a la reina han debido llegarle las críticas Peñafiel y no le han hecho ninguna gracia. Tanto es así, que incluso se enfrentaron en público hace unos años, tal y como recuerda el periodista.

"Le dije que ni me chillara ni me señalara con el dedo. Al final, zanjé el tema. Letizia, en las distancias cortas, gana", contaba.

"Pasaron diez años hasta que nos volvimos a encontrar en la cena de aniversario de El Mundo. Le tendí la mando y no me la daba. Le dije que iba a contar hasta cinco... me la dio y se fue".

Y es que el experto en realeza también osaba criticar a Letizia en su faceta como madre, algo muy difícil de tolerar o perdonar.

"Lo que hay que poner de manifiesto es la disciplina que Letizia impone a sus hijas, dos nenas con falta de empatía total, poco relajadas y naturales", la acusaba.

"De hecho, nada tienen que ver, por ejemplo, con las hijas de la Familia Real de Holanda, de edades parecidas y que, en sus apariciones, se muestran espontáneas, divertidas y naturales. Creo que Letizia está creando auténticos monstruitos", opinaba sin contemplaciones.

