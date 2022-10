¿Letizia embarazada? Toda la verdad sobre la noticia de un nuevo bebé

Letizia está acostumbrada a ser objetivo de rumores de todo tipo. Y ahora hay uno nuevo que está circulando por toda Europa. En concreto, este viene a determinar que estaría esperando un hijo a los 50 años.

Una revista alemana, Das Goldene Blatt, ha sido la que ha publicado esta información que ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

Letizia y su supuesto nuevo embarazo

La Reina, que estos días ha visto que salía a la luz su problema de salud, se ha topado con una noticia sorprendente. El mencionado medio alemán no ha dudado en poner en portada que ella está embarazada. Sí, que está esperando un hijo, bueno, en realidad dos, porque según aquel va a tener mellizos.

Este dato nos ha dejado a todos estupefactos, pues cuesta creer que la monarca haya decidido volver a ser madre con 50 años. Pero no es el único que nos ha dejado así. Igualmente ha provocado nuestra estupefacción el que la mencionada publicación haya desvelado el porqué está convencida de que está en lo cierto.

Según ha revelado, tiene una fuente que le ha indicado que a Zarzuela han llegado dos cunas y ropita de bebé de color azul. Vamos, que espera mellizos y que, además, son niños.

Estos son los únicos datos que aporta Das Goldene Blatt para indicar que la esposa de Felipe VI vuelve a estar embarazada. De ahí que, además de estupefacción exista incredulidad al respecto. Y es que solo hay que verla ahora en su viaje oficial a Alemania, donde su silueta en absoluto hace indicar que afronta una gestación.

Por el momento, desde Casa Real ni se ha confirmado ni se ha desmentido esta noticia, pero todo parece indicar que no hablará al respecto. No lo hará porque está habituada a exclusivas de este tipo que el tiempo demuestra que no tienen nada de cierto.

Letizia, víctima constante de la misma habladuría

La madre de la princesa Leonor no es la primera vez que experimenta que se le atribuya un embarazo. Por ejemplo, en 2020 la revista Meine Freizeit llegó a publicar que estaba esperando su tercer hijo y que este iba a ser un chico. Y sustentó esta información en un único detalle: que a la Reina se le había visto el vientre un poquito abultado.

En aquel momento en nuestro país también surgieron las habladurías de la llegada de un posible bebé. El motivo es que cuando ella realizaba videoconferencias durante la pandemia siempre aparecía de cintura para arriba. Por esto, se llegó a especular que era porque no quería que aún saliera a la luz que se encontraba en estado.

Pero si 'viajamos' en el tiempo vemos que este anuncio ya se ha realizado en muchas más ocasiones, fundamentalmente en la prensa europea. Buena muestra de ello es que el medio Neue Post publicó en 2018 que la nuera de Juan Carlos I estaba esperando un pequeño.

Una revista que parece que está obsesionada con una nueva gestación de la monarca. Sí, porque también en 2014 llevó a su portada que los actuales Reyes iban a ser papás por tercera vez. Junto a una fotografía de ambos estableció el siguiente titular: “Un bebé a los 42 años”.

Es más, meses atrás de este mismo año ya había sorprendido con dicha información. En este caso llegó a revelar que la asturiana estaba esperando gemelos.