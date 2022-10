La princesa Leonor admite en privado que se ha acabado la historia de amor

Leonor está feliz disfrutando de su relación con un joven desconocido que este verano pasó las vacaciones con ella y con su familia. Pero no todas las personas de su entorno están tan enamoradas y contentas como lo está ella. En concreto, su prima Carla Vigo se encuentra sufriendo en estos momentos porque ha roto con su novio, Álvaro Uceda.

Según ha revelado en exclusiva la revista Semana, Carla Vigo, de manera inesperada y sorprendente, ha puesto punto y final a su historia de amor.

Leonor conoce la ruptura de Carla Vigo

La hija mayor de Felipe VI sabía que Carla Vigo estaba saliendo con Álvaro desde hace un año y medio. Es más, conocía que la pareja vivía junta y con los padres de él, que eran los que sufragaban todos los gastos de los novios. Tenía constancia de que tenían una relación consolidada y de que su prima no dudaba de presumir de él en redes sociales y eventos públicos.

Por todo ello, se ha quedado estupefacta al ver la exclusiva hoy de Semana. En esta se indica que Vigo ha zanjado de manera radical y urgente su relación. Sin que nadie lo esperara ha decidido emprender un nuevo camino vital donde el que era su chico ya no tiene cabida.

La princesa Leonor ha descubierto a través de dicha noticia que la hija de su tía Érika ha optado por borrar de inmediato todas las fotos que tenía con Uceda en Instagram. Sin embargo, ahí no queda todo. Al parecer, con ayuda de unos amigos, ha procedido a sacar todas sus pertenencias de la casa de los padres de él.

Se ha llevado toda su ropa y objetos personales y, según la publicación, lo ha hecho sin despedirse de quienes eran sus suegros. Eso sí, se desconoce por el momento dónde se encuentra ahora viviendo Carla Vigo. No se sabe si está pasando unos días con su padre o si bien ha optado por irse a casa de algunas amistades.

Leonor, estupefacta por lo sucedido

La hija de la reina Letizia se ha quedado boquiabierta al conocer el paso que ha dado Carla Vigo. Y es que era consciente de que estaba muy enamorada y que incluso tenía planes de futuro con su chico. Buena muestra de esto es que recientemente llegó a manifestar que deseaba casarse con él e incluso que no descartaba la posibilidad de ser padres.

Por el momento, no ha trascendido qué ha sucedido en el seno de la pareja para que ella haya tomado esta decisión. Solo se ha revelado que Álvaro se encuentra destrozado por la separación y más porque parece que la misma no tiene vuelta atrás.

Para saber realmente qué ha pasado entre los dos habrá que esperar a que Carla Vigo hable. Y esto podría suceder realmente pronto. Sí, porque se rumorea que podría estar ahora negociando una entrevista con alguna revista de la prensa rosa.

Entrevista que le haría volver a estar en el foco mediático y también ganar una cantidad económica que le va a venir muy bien. Sí, porque no hay que olvidar que, como se desveló hace unas semanas, ahora no está trabajando. Al encontrarse en paro necesita dinero, no solo para subsistir, sino también para seguir pagándose sus estudios de interpretación.

Habrá que tener paciencia para salir de dudas y conocer qué ha pasado para que esta relación sentimental acabe de un día para otro.