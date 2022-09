Laura Pausini preocupa al admitir que el rumor es cierto y que ya no puede hacer nada

Laura Pausini es una de las artistas más importantes de la canción a nivel mundial. La italiana ha vendido más de 70 millones de discos tras una carrera musical que ya se acerca a los treinta años.

Pausini ha triunfado mucho en su país natal, pero también en España donde se la quiere mucho. De hecho, sus éxitos en italiano se tradujeron al español y su primer sencillo en nuestro país La Soledad, fue una auténtica revolución.

Desde entonces España ha seguido muy de cerca la carrera de Laura que ha ido apareciendo regularmente en televisión. Además de su potente voz y su talento musical, su simpatía natural y su desparpajo han contribuido enormemente a conquistar los corazones españoles.

Laura Pausini, miembro destacado de La Voz

Laura Pausini ha intercalado su faceta musical, su actividad principal, con la televisión, principalmente en España. Así pues, se estrenó como jurado de Factor X, en 2018 y luego ha sido Coach de varias ediciones de La Voz tanto en España como en México.

Ahora, junto a Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi está a punto de arrancar la novena temporada de este formato de talentos musicales en Antena 3. Para presentar esta nueva edición, han visitado El Hormiguero, el programa de Pablo Motos.

| GTRES

Allí los cuatro coaches se han divertido, han reído, han contado anécdotas e incluso han cantado. Lo que parecían unos minutos inocentes y amables se han convertido en una pesadilla para Pausini.

En una de las pruebas del programa, los coaches tenían que cantar canciones con una determinada palabra.

Pablo Motos y el resto de concursantes empezaron a entonar Bella Ciao, pero Laura les paró. "No, no no, no. Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas", argumentó.

Automáticamente, el espacio de lapidación digital pública o lo que es lo mismo, Twitter, empezó a llenarse de críticas contra Pausini. Veían incomprensible que la italiana no hubiese querido entonar lo que, para muchos, es la canción de la serie La Casa de Papel.

Pausini tiene que salir a dar explicaciones

Laura Pausini veía incrédula como incluso la política socialista Adriana Lastra entraba al trapo y criticaba a la cantante en Twitter, incendiando más los ánimos.

"Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini y nada positivo", afirmaba. Y la polémica se avivaba

Ante la polémica, la misma Laura Pausini tuvo que salir a dar explicaciones sobre su gesto. Así pues, la presentadora de Eurovisión 2022 aclaró que "No canto canciones políticas, ni de derecha ni de izquierda. Lo que pienso en la vida yo lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy".

Más claro, el agua.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

La polémica por la canción que Laura Pausini no quiso cantar radica en varios aspectos. En España, las nuevas generaciones la conocen por ser la banda sonora de La Casa de Papel, la serie más vista de los últimos años. Se han hecho versiones dance del tema e incluso se pincha en las discotecas.

Sin embargo, Bella Ciao tiene otras connotaciones históricas, pues es una canción popular italiana que fue adoptada como himno de la resistencia fascista durante los últimos años de la Guerra Mundial.

En un claro ejercicio de presentismo, la canción ha sido adoptada por los movimientos y partidos de Izquierda. Este sería el motivo por el que Laura Pausini, apolítica y artista que básicamente le canta al amor, no ha querido entonar públicamente, precisamente para no "entrar en política". No lo ha conseguido, lamentablemente.