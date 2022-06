Laura Matamoros y el disgusto que marca el futuro del nuevo embarazo

Laura Matamoros era un rostro habitual de Telecinco, pero se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero fuera de los platós. Quiere ser influencer, por eso no entra en nada e intenta que su imagen sea lo más elegante posible. Sin embargo, nadie olvida que es hija del colaborador más famoso de la pequeña pantalla.

Laura Matamoros es consciente de las sospechas y es una de las pocas personas que sabe la verdad: dicen que Marta López Álamo está embarazada. Algunos programas como Socialité hicieron saltar las alarmas, pero no es cierto que esté esperando un bebé. Quiere ser madre, pero asegura que no es el momento y ha retrasado sus planes de maternidad unos años más.

Laura sabe que su padre se disgustará al escuchar las últimas declaraciones que Marta López ha dado en el programa de María Patiño. Reconoce que está en un buen momento profesional y piensa que sería un error traer un niño al mundo en esta etapa. Ha dado una fecha, cree que se quedará embarazada en dos o tres años, pero quizá sea demasiado tarde.

Laura fue la primera en hablar de los errores que había cometido Kiko como padre, pero está convencida de que los ha solucionado. Recibiría con los brazos abiertos a su nuevo hermano, aunque es posible que este momento corra peligro. El ex de Makoke ya tiene cierta edad, no contaba con que su novia no quisiera ampliar la familia de forma inmediata.

El tertuliano de Sálvame estaba tranquilo, se hizo pruebas y comprobó que seguía teniendo capacidades para traer un niño al mundo. Marta, consciente de los rumores, viajó a Honduras para visitarle en Supervivientes 2022 y le dio una noticia que le disgustó. “No estoy embarazada, ya tendremos a nuestro hijo en el futuro, cuando nos casemos”, le explicó la novia de Kiko.

Laura Matamoros rompe con su pasado

Laura se ha beneficiado de sus apellidos y ha concedido una infinidad de entrevistas hablando sobre su vida, pero ha roto con su pasado. No quiere estar tan expuesta como antes, pues sabe que puede ser contraproducente para las marcas con las que trabaja. Su objetivo es convertirse en la influencer del momento y no puede cometer riesgos innecesarios.

La joven Matamoros acaba de separarse de Benji Aparicio, con quien tiene dos hijos, y la prensa está deseando saber cómo se encuentra. No dará explicaciones porque pretende tener una imagen impoluta y entrar en ciertos escándalos no le beneficia. Por ese motivo tampoco ha hablado claramente del embarazo de Marta, la novia de su padre.

Kiko se sorprenderá bastante cuando regrese a España y compruebe lo que algunos de sus compañeros han contado sobre Marta López. La modelo se ha visto obligada a intervenir en el programa de María Patiño para desmentir los nuevos rumores de embarazo. Reconoce que es algo que tiene pendiente, pero todavía no se siente preparada, a pesar de que su decisión pueda disgustar a su novio.

Laura Matamoros manda un mensaje importante

Laura ha recibido muchas llamadas de Sálvame, pero no quiere atender al programa porque cree que no será bueno para su carrera. Lo que sí ha hecho ha sido enviar un mensaje a Kiko, pues quiere demostrarle que siempre estará a su lado. En el pasado han tenido muchos conflictos, pero todo está olvidado porque ambos han sabido perdonar.

La hija del colaborador ha sido acusada de tener mala relación con Marta López, aunque la modelo niega que existan diferencias entre ellas. La joven Matamoros está deseando que su padre salga de Supervivientes para distanciarse de la presión mediática. Cada vez hay más rumores encima de la mesa y la situación es imposible de controlar.