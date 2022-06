Laura Llopis se entera de que su marido Pablo Motos quiere ponerle fin ya

Laura Llopis es consciente de que su marido Pablo Motos se vuelve viral con algunas de sus reflexiones en El Hormiguero. Es un presentador que tiene por costumbre decir lo que piensa aunque eso le provoque recibir críticas.

Especialmente, al de Requena le gusta 'meterse en charcos' y criticar duramente la gestión del Gobierno o darle algún zasca que otro a Podemos.

Tras decir adiós a su última invitada de la semana, la jugadora del Barça, Alexia Putellas, Pablo Motos quiso opinar sobre un tema más espinoso de lo normal y alertó a los espectadores del programa. Este quiso poner de manifiesto los momentos complicados a nivel económico que podrían llegar a nuestras vidas por la subida de la inflación.

"La noticia del día es la subida del dinero para parar la inflación. Volvemos a oír que España es otra vez de los países con la prima de riesgo más alta", comenzaba Motos.

Laura Llopis asiste al discurso más preocupante de su marido

"La economía está llena de 'palabros' que parecen hechos aposta para que no se entiendan. Voy a tratar de explicar dónde estamos y hacia dónde vamos, que no es un buen sitio", prosiguió el esposo de Laura Llopis.

Tras una breve 'intro', Motos fue al meollo de la cuestión. "Durante el Covid nos encerraron en casa, dejamos de producir dinero. Los bancos, para que no se parara la economía, comenzaron a emitir deuda. Es como si en tu familia no tienes pasta, pero el banco te dice que tienes crédito hasta que te canses", denunciaba.

"¿Qué pasó después? La gente empezó a gastar lo que no tenía. Se acabó el Covid y subieron los precios, el gas, empezó la guerra y luego está China, que es muy importante aquí. Ellos son la fábrica del mundo, pero tienen un problema con cómo llevan el Covid, no salen los contenedores y, por tanto, no nos llegan los suministros", lamentaba en pleno directo.

La alarmante reflexión sobre la inflación que impacta a Laura Llopis

El caso es que Motos no se ha guardado nada dentro y ha apuntado cuál es la problemática situación actual. "Por todo ello han subido mucho los precios, que es lo que se llama inflación. Y esto hay que cortarlo como sea porque nos empobrece a todos o nos podría llevar a una crisis como en 2008", sostenía.

"Esta acabó con la gente en la calle protestando, muchas empresas arruinadas y bajadas de los sueldos. ¿Qué es lo que están intentando hacer ahora? Subir el precio del dinero, para que la gente salga menos, gaste menos y los precios tengan que bajar porque la gente no compra", recalcó Motos este jueves en El Hormiguero.

Pablo Motos le dice a su mujer que "hay que cortarlo como sea"

Motos se iba encendiendo por momentos y se preguntaba si "lo van a conseguir, pues está difícil", dejaba caer. Para el comunicador de Antena 3, "lo de China y los suministros no se arregla en dos días. Lo del gas ruso, que nos lo vendían a cuatro perras, tampoco. Lo de la guerra parece que está enquistado, con lo cual va para largo", sentenció.

Para finalizar su duro 'speech', Motos quiso poner luz a la situación que nos viene. "Se acaba el dinero barato, las facilidades de crédito, que son buenos tiempos para los ahorradores y malos para las personas o empresas que deban pasta", recalcó.

"Hablando de deber pasta, España le debe a Europa hasta la chaqueta, no puede seguir pidiendo dinero al BCE porque ahora el dinero es caro. ¿Consecuencias? Probablemente recortes, subidas de impuestos y ojalá que no volvamos a 2008, pero tiene mala pinta", concluyó antes de dar la palabra a Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca.