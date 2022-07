Laura Escanes habla sobre su nuevo embarazo y disgusta al padre del bebé

Laura Escanes ha vuelto a abordar el tema de los hijos y un posible embarazo una vez más. La influencer ha querido despejar todas las dudas al respecto dejando claro que "no, no entra en nuestros planes ahora".

Así, parece que ni Laura ni Risto Mejide se plantean darle otro hermanito o hermanita a la pequeña Roma. Pese a ello, Escanes reconocía que "si pienso en Roma, sí que me gustaría que tuviera un hermanito o hermanita pequeño".

Aunque también es cierto que la niña cuenta con el cariño y el apoyo de su hermano mayor, Julio, fruto de una relación anterior que tuvo Risto. "Por suerte no está sola y tiene el amor de su hermano Julio, que se adoran", ha comentado al respecto asegurando que eso la deja muy tranquila.

Por otro lado, la influencer también ha explicado los motivos por los que no se plantea volver a quedarse embarazada. Y parece que todo está relacionado con el terreno profesional. "Ahora, los dos estamos inmersos en muchísimos proyectos profesionales y no es el momento", reconocía.

Sin embargo, tampoco descarta que en un futuro pueda llegar un segundo hijo en común. "Quién sabe más adelante, pero por ahora no", zanjaba. Laura siempre se ha mostrado muy molesta con este tipo de preguntas e insinuaciones, sobre todo, ante aquellos que afirman que puede estar embarazada.

"No, no estoy embarazada", saltaba hace poco en sus redes sociales. "Eso, señoras y señores, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón".

"No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos. Es una barriga relajada y es un vídeo normal", aclaraba bastante molesta.

"Por cosas así entiendo que muchas compañeras (y yo misma), nos pensemos antes qué subir y qué no... si a la mínima que se me ve en una postura más relajada ya me han embarazado", se lamentaba.

"No sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabréis por mí", prometía a sus seguidores. Por otro lado, la influencer no dudaba en abrir un intenso debate acerca de este tipo de presión que se ejerce sobre las parejas y la maternidad.

"Me voy a poner un poco intensiva para responder a esta pregunta", advertía. "Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto".

"En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta súper íntima", se cuestionaba.

"Igual que cuando vemos a una pareja y ya preguntamos que cuándo van a ir a por los hijos. Pues oye, tal vez no quieren y lo único que hacemos cuando preguntamos eso es meter una presión innecesaria".

De lo no cabe duda es de que lo único que desean tanto Risto como Laura, que es disfrutar de la pequeña Roma, quien apenas tiene tres añitos.

La pareja siempre ha tenido que hacer frente a muchas críticas y ataques sobre su relación por la diferencia de edad que les separa. Algo que ha llegado a hacerles mucho daño y a querer proteger al máximo a su familia.

Justo por eso, siempre han optado por mantener su vida personal en la más estricta intimidad, evitando mostrar la carita de los niños o dando detalles sobre su día a día. Hace unas semanas, Mejide y su esposa se atrevían a debatir sobre el tema en su podcast: 'Cariño, pero ¿qué dices?' y no dejaban a nadie indiferente.

"Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila", aseguraba el comunicador. Mientras que Laura confesaba que a ella el tema de la edad "nunca le ha provocado nada, ni para bien ni para mal".

