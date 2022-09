Laura Escanes anuncia su separación de Risto Mejide y la reacción de él le deja muda

Tras 7 años de relación, una de las parejas más mediáticas de nuestro país, dan por finalizada su relación. Risto Mejide y Laura Escanes se han separado, y lo han anunciado con unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

Hace tan solo unos minutos, la influencer subía una instantánea en blanco y negro donde anunciaba el final de su relación con el presentador:

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre", explicaba la joven.

| Instagram: lauraescanes

"Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días."

Laura comentaba en el post, lo importante que ha sido, y que gracias a él ha podido conocer el amor de verdad:

"Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad", relataba Laura Escanes.

"Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".

La influencer también pedía comprensión, pues sabe que una noticia así, va a tener mucho revuelo mediático, y desde luego eso es algo que no necesitan ahora mismo:

"Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre.", finalizaba la Escanes.

Risto Mejide, también se ha pronunciado

De la misma forma, el presentador subía, otra fotografía, también en blanco y negro, anunciado la ruptura.

El texto comenzaba con un "gracias", y las palabras de Risto tienen una fuerte carga emocional:

"Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida".

"Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma".

Sin duda, leer estas palabras no habrá sido nada fácil para Laura Escanes. Dar por finalizada una relación de 7 años no es nada fácil.

La pareja contrajo matrimonio en 2019, y desde entonces las muestras de cariño y afecto que han hecho en público han sido incontables.

La diferencia de edad, nunca ha sido un problema para ellos. Cuando se conocieron él tenía 40 años y ella 19.

El texto de Mejide continuaba:

"Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja".

Risto no duda en darle las gracias, por haberle hecho el hombre más feliz del mundo,

"Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa' todo el rato", finalizaba Mejide.

