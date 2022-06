Laura Fa desaparece sin explicar la ruptura y sus hijos empiezan a preocuparse

Laura Fa es una de las periodistas con más potencial de Telecinco, de hecho, ha sido ella la que ha sacado a la luz la separación de Shakira y Gerard Piqué. Sin embargo, no termina de sentirse cómoda dentro del mundo del espectáculo, por eso, ha desaparecido del último proyecto organizado por sus responsables. No ha participado en la segunda entrega de Sálvame Mediafest y no ha dado explicaciones, pero las redes ya han empezado a especular.

Laura Fa es consciente del revuelo que ha generado su exclusiva sobre Gerard Piqué y podría haber optado por relajarse en un segundo plano. No quiere dar más explicaciones de la ruptura, aunque si descubre algo nuevo será la primera en contarlo porque no tiene miedo. Simplemente pretende desconectar, pues los últimos tiempos están siendo demasiado convulsos.

Laura ha preocupado a su marido y a sus hijos porque las redes no dejan de lanzar ataques que cada vez son más fuertes. La colaboradora mostró a sus niños en su cuenta de Instagram y este atrevimiento ha legitimado a sus detractores para hablar del tema. Por si todo esto fuera poco, Kike Calleja ha dado una noticia que no le deja en buen lugar.

Laura ha tardado mucho en tener buena relación con los colaboradores de Sálvame y ha puesto todo en peligro con un gesto inesperado. No irá a la boda de Kike Calleja, lo que supone una ruptura que complicará su estancia en el programa de Jorge Javier Vázquez. Prefiere no dar explicaciones al respecto y el reportero tampoco quiere entrar en detalles, así que nadie sabe las razones de la desaparición.

La periodista lleva un tiempo sometida a mucha presión, en su momento cometió un error que el público no perdona y, desde entonces, todo ha cambiado. Traicionó a Lydia Lozano, la única que le había tendido la mano cuando llegó a Sálvame, y la canaria es un rostro muy querido. A partir de ahí, los espectadores tienen a la colaboradora en el punto de mira, a pesar de que es una profesional brillante.

Laura Fa recibe el mensaje más complicado

Laura sabe que sus compañeros van a reunirse en la boda de Kike Calleja, pero ella no quiere asistir por razones que no ha explicado. Esto supone una ruptura con el grupo en el que tanto ha tardado en encajar, pero a ella parece no importarle. También, ha desaparecido de Sálvame Mediafest y sus detractores han aprovechado esta ausencia para lanzar el ataque definitivo.

Fa ha recibido un mensaje inquietante: por muchos méritos que hace, el público no olvida que no se ha portado bien con Lydia Lozano. También, juega en su contra que se ha posicionado al lado de Rocío Carrasco y los seguidores de Antonio David están en pie de guerra. Le acusan de estar cerca del caballo ganador por miedo, acusación que no se corresponde con la realidad.

La periodista ha demostrado en más de una ocasión que tiene valentía suficiente para vencer a cualquiera de sus rivales. De hecho, ha sido una de las pocas tertulianas que le ha plantado cara a Kiko Matamoros. El exmarido de Makoke amenazó con demandarla porque sintió que había llegado demasiado lejos, pero finalmente no lo hizo.

Laura Fa prefiere mantener distancias

Laura es una buena profesional, quizá no genere tanto espectáculo como sus compañeros de Sálvame, pero es extremadamente rigurosa. Mantiene las distancias con ciertos colaboradores, como por ejemplo con Lydia Lozano o Kiko Matamoros. Quizá no quiera coincidir con ellos y, por eso, haya rechazado asistir a la boda de Kike Calleja.

Fa quiere proteger a sus hijos, quienes están preocupados por todo lo que está pasando con la periodista en las redes sociales. Hace un tiempo mostró una foto de los niños y sus detractores también se despacharon con ellos, no hay límites. Desde ese momento, ha sido más precavida y no está tan expuesta, puede que por eso haya desaparecido de Sálvame Mediafest sin dar explicaciones.