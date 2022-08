Las hijas de Ramón García, intranquilas al saber que alguien se ha llevado a su madre

No cabe duda de que Ramón García es uno de los tantos presentadores que no caen en el olvido. No es para menos la verdad porque el vasco cuenta con una larga trayectoria profesional, además de tener arte para estar delante de las cámaras.

Sin duda alguna, siempre será especialmente recordado por sus retransmisiones de Las Campanadas en TVE al lado de Ana Obregón, así como programas de televisión de la talla de ¿Qué apostamos?

| Europa Press

Desde 2016, está colaborando para En compañía, espacio de Castilla-La Mancha televisión. Dicho formato, entre otras tareas, se dedican a llamar vía telefónica a espectadores para regalarles un jamón si responden correctamente a las cuestiones planteadas.

No obstante, pese a que en el ámbito laboral todo va viento en popa, de su vida personal no se puede decir lo mismo. Y es que Ramón García se separaba de su pareja "de toda la vida", Patricia Cerezo, en 2021 tras dos décadas juntos. Con dos hijas en común, Natalia y Verónica, el matrimonio decidía poner fin a su historia de amor.

Además, la exmujer del presentador también decidía rehacer su vida al lado de Kiko Gámez, lo que supuso un duro golpe para el vasco. Ahora, Cerezo ha presumido de las vacaciones inolvidables que se está pegando al lado de su nuevo chico.

Patricia Cerezo le da donde más le duele a Ramón García

Todo parece indicar que la exmujer de Ramón García parece una nueva persona. Desde que oficializó su separación con el presentador tras más de 24 años casados, la periodista no ha dudado en mostrar constantemente detalles de su vida privada en redes sociales.

Asimismo, en su perfil de Instagram también se podía ver que no había cerrado las puertas del amor porque empezó de forma totalmente inesperada una relación sentimental con Kiko Gámez. Y es que el ingeniero de telecomunicaciones y alto ejecutivo en Telefónica conseguía ganarse el corazón de Patricia Cerezo.

| Europa Press

"Kiko es mi ilusión. Son las sorpresas que te da la vida", decía la periodista nada más saltar la noticia de que nuevamente estaba enamorada. "Cuando empiezas una nueva etapa, al principio ni te lo planteas".

"Ni siquiera te puede apetecer, porque primero tienes que aprender a vivir sola y a disfrutar también de esa independencia y esa soledad", explicaba.

Ahora, la parejita está disfrutando del verano a lo grande porque han pasado unos días de descanso en Tailandia. Lejos de seguir los pasos del resto de celebridades que han optado por pasar esta temporada en la costa de España, Cerezo y su nueva ilusión han preferido alejarse del país.

Desde luego, como no podía ser de otra forma, la exmujer de Ramón García ha documentado todo su viaje en redes sociales. Desde posados en frente de lugares emblemáticos del país hasta imágenes disfrutando de las playas cristalinas son el tipo de instantáneas que se pueden ver en el perfil de Cerezo.

Además, en algunas de ellas también aparece el mismo Kiko Gámez. De esta manera, la periodista se ha animado a enseñar más públicamente a su nueva pareja.

Al principio, los tortolitos han optado por visitar Bangkok. Posteriormente, en su lista no han podido faltar recorrer los famosos lugares Phuket o a Chiang Mai, situados en el norte de Tailandia.

En definitiva, no cabe duda de que ambos están pasando un verano inolvidable, ajenos a la presencia de las cámaras y los medios.

Ramón García se refugia en su trabajo

Por su parte, Ramón García sigue al pie del cañón con su programa En compañía. Y es que el presentador justamente ha recibido una buena noticia. Lo más seguro es que esto le haya hecho olvidar que su exmujer está teniendo un verano de ensueño al lado de su nuevo chico.

Asimismo el vasco comunicaba en Instagram el golpe de suerte que había tenido hace una semana. "¡Buenos días! Muchísimas gracias por el seguimiento y la fidelidad que estamos teniendo @encompaniacmm", empezaba escribiendo.

"El viernes fuimos líderes totales de todas las autonómicas superando incluso a nacionales. Y ayer tuvimos un gran dato de audiencia que hace que el esfuerzo del equipo, que sigue trabajando durante el verano, se vea recompensado. Gracias de corazón", zanjaba.