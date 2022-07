Las fotos que Jorge Javier Vázquez esconde para proteger el nuevo romance

Además de por su laringitis a causa de sufrir Covid-19, Jorge Javier Vázquez es protagonista hoy por el amor. El presentador de Telecinco ha escondido unas imágenes comprometidas para proteger de cara a la opinión pública un nuevo romance.

Jorge Javier, ¿en caída?

Es uno de los presentadores clave de Telecinco. Logró, con su trabajo en Aquí hay tomate, convertirse en el esencial de Sálvame. Sin embargo, en los últimos días, Jorge Javier está atravesando por una etapa complicada.

Se vio obligado a ausentarse durante más de una semana de su puesto de trabajo a causa del Covid-19. Pero lo peor estaba por venir. Tras incorporarse, se vio en la obligación de anunciar su retirada durante más de dos semanas.

Al parecer, la enfermedad le había afectado a las cuerdas vocales y padecía laringitis. Dos semanas de reposo absoluto sin hablar para poder volver al trabajo con normalidad.

“Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar. Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy bien, pero estoy sufriendo una de las secuelas, la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia”, escribía.

Por el momento, Jorge Javier se encuentra bien de salud, pero ya ha expresado sus ganas de volver a un plató de televisión. Aún se desconoce si podrá presentar la final de Supervivientes pues todas las opciones están en el aire.

Pero por llamativo que parezca, el presentador es hoy noticia por una cosa muy diferente a su estado de salud. Jorge Javier también es conocido por sus historias de amor, así como sus declaraciones sobre el sexo. Hoy, se ha sabido que el presentador de Telecinco ha escondido unas imágenes para proteger un nuevo romance.

Jorge Javier, pillado

Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez se sinceraba acerca de sus anteriores relaciones sentimentales. Sin embargo, el tema por el que hoy es protagonista no tiene nada que ver con él.

Jorge Javier sabe lo que es que publiquen imágenes despistado, en pleno romance y sin saber que hay cámaras fotografiando sus momentos más íntimos. Es lo que le ha pasado a Paz Padilla esta semana, y por eso ha intentado protegerla.

La que fuera presentadora de Sálvame ha sido la protagonista de las revistas del corazón por descubrirse su nuevo romance. Estas imágenes que han sido protegidas hasta el último momento han terminado saliendo a la luz.

A la presentadora se le ha visto acompañada por Fran Medina, guardia civil y fotógrafo a quien ya conocía desde hace tiempo. Aunque las fotografías fueron tomadas este invierno, la revista Semana ha publicado una fotografía de la pareja muy acaramelada.

Hace tan solo unos días, la excompañera de Jorge Javier Vázquez disfrutaba de un momento de playa junto a su nuevo amor. Por el momento, Paz Padilla no ha dado declaraciones al respecto, aunque se sabe que muy bien no se lo ha tomado.

Jorge Javier la entiende, pues en más de una ocasión ha sido objeto de las cámaras de los fotógrafos.

Las declaraciones más ardientes de Jorge Javier

A pesar de haber intentado proteger a Paz Padilla, Jorge Javier es uno de los celebrities que menos reparo tiene al hablar sus relaciones sentimentales. De hecho, sus últimas declaraciones no tienen desperdicio.

“Tengo solo dos ex, y con el último he llegado a un nivel mucho más que de familia. No se acabó el amor, no podíamos estar juntos porque creo que con los años te vuelves un poco compañero de piso. Pero no sé si es un síntoma de inmadurez no aceptar que todo eso pase”, explicaba.

“Lo que mata todo es el sexo, el sexo es el demonio porque es lo que separa siempre una relación. Al principio es efervescente y une mucho, y de repente va espaciándose cada vez más”, concluía.