Lara Álvarez ya no esconde los problemas de salud y paraliza a Telecinco

Lara Álvarez se ha convertido en una de las caras imprescindibles de los realities la cadena. Desde hace años, la cadena cuenta con ella para casi todos sus programas, Gran Hermano, Supervivientes y ahora Pesadillaen el paraíso. Sin embargo, este último no está funcionado como se esperaba.

El nuevo reality de Telecinco era la baza con la que pretendían superar la crisis de audiencias que llevan arrastrando durante meses. Sin embargo, el formato parece no haber calado mucho en el público, ya que con cada gala las audiencias son cada vez más bajas.

Desde luego a quién no se le puede culpar del fracaso del concurso es a Lara Álvarez. La periodista es una de las encargadas de conducir el programa desde las instalaciones, y como viene siendo habitual lo está haciendo de forma excepcional.

Lara Álvarez al frente de Pesadilla en el paraíso

Todo apunta a que el concurso pasará a la historia sí, pero lo hará como uno de los realities menos vistos de Telecinco. Ni los concursantes ni sus tramas han logrado cautivar al espectador.

Desde hace semanas los índices de share van cayendo en picado y la cadena se ha quedado sin posibilidades de reflotarlo.

| Mediaset

Ahora, el reality ha tenido que sufrir un nuevo varapalo. Una de sus concursantes decidía abandonar el programa ya que su salud no le permitía continuar.

Era el caso de Nadia Jémez, la influencer confirmaba a Lara Álvarez su intención de salir de la granja y volver a su vida normal. La joven tenía la intención de ofrecer su potencial en el concurso y que la audiencia la conociera más allá de por su apellido:

"Mi objetivo principal es darme a conocer a aquellas personas que todavía no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre. Quiero darme a conocer por mí misma, que la gente vea que soy capaz de hacer muchas cosas. Creo que voy a estar en un ambiente que me gusta mucho, como es el entorno rural", comentaba la influencer en su vídeo de presentación.

Lara Álvarez confirma el abandono de Nadia por motivos de salud

Sin embargo un problema de salud que lleva arrastrando desde hace semanas no se lo ha puesto nada fácil. Finalmente Nadia decidía abandonar el concurso. La joven se reunió con todos sus compañeros para transmitirles la noticia:

"Chicos, no estoy bien. Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal. Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir", sentenciaba Jémez.

Lara Álvarez no dudó en animar a Nadia y hacerle entender que quizá la situación podría mejorar. Y es que el concurso no es nada sencillo y estos momentos de bajón son comprensibles debido a toda la presión.

Pero Nadia fue muy contundente con Lara Álvarez:

"Me estoy jugando la salud y no estoy bien. Se me va la cabeza. Me sabe mal porque yo entré pensando que iba a ganar, que iba a poder con todo, pero a final la salud es la salud".

"Ya he tenido otros episodios de ansiedad, pero pensaba que estaba más preparada para el confinamiento y para la convivencia", expresaba a Lara Álvarez.

Tras esto, la cadena afronta una nueva pérdida para su reality más controversial. Todo apunta a que la cadena quiere darle cuanto antes el carpetazo y terminar ya con el concurso.

Los usuarios de Twitter ya señalaron algunas de las carencias del programa. Entre ellas, el retraso en el horario de emisión o la falta de más contenido en directo.

