Lara Álvarez, a lágrima viva por el mensaje del hombre que le ha roto el corazón

Lara Álvarez no ha podido evitar llorar al escuchar el mensaje de uno de los compañeros más especiales de su carrera. Y es que, tras más de tres meses fuera de nuestro país, la presentadora de Telecinco por fin ha regresado a su casa.

El pasado mes de mayo, la comunicadora decidió hacer las maletas y largarse de España para comenzar una nueva aventura. A pesar de los rumores sobre su salida de Supervivientes, la asturiana sorprendió a toda la audiencia del reality al confirmar su asistencia un año más.

Durante todo este tiempo, Lara Álvarez ha estado al pie del cañón, contándonos todo lo que ha sucedido dentro de los Cayos Cochinos. Gracias a ella y a Jorge Javier, este famoso formato de Mediaset España se ha desarrollado cómo estaba previsto.

| GTRES

Ahora, y tras conocer al flamante ganador de Supervivientes 2022, Lara Álvarez no ha podido evitar emocionarse al escuchar las palabras que su gran amigo y compañero de trabajo le ha dedicado públicamente. Nos estamos refiriendo a Jorge Javier, con quien Lara lleva muchos años compartiendo pantalla, por lo que la complicidad entre ellos es evidente.

Lara Álvarez se emociona en directo con las palabras que le dedica Jorge Javier

Este jueves 28 de julio, Lara Álvarez se convirtió en una de las grandes protagonistas de la final de Supervivientes 2022. Y es que, tras la proclamación de Alejandro Nieto como el vencedor de la edición, fue la propia presentadora la encargada de entregarle el cheque con los 200.000 euros.

Y, aunque esta es una tarea que tiene que desarrollar el anterior vencedor del reality, la asturiana se ha visto obligada a llevar a cabo esta función tras la negativa de Olga Moreno de coincidir con Jorge Javier Vázquez.

| Mediaset

Antes de que finalizara la emisión y de hacer público el nombre del vencedor, Lara Álvarez entró en el plató para hacer un repaso de su experiencia en Honduras. "Tengo muchas ganas de abrazarla, de darle un beso", aseguró Jorge Javier Vázquez.

"Otro año más y ¡ya son ocho!", exclamó la periodista muy emocionada. "Y lo que queda. Larguito también este año, ¿eh?", le dijo Jorge. "Ha sido muy intenso [...] Hemos tenido un casting espectacular, de principio a fin, con los cuatro finalistas. Gracias, porque la implicación de todos este año ha sido...", respondió Lara Álvarez.

"No quiero desmerecer a ningún superviviente que haya pasado por este programa, pero es cierto que la intensidad de este año, con todos los juegos que hemos hecho, con todas las dinámicas, con su implicación…".

"Nada habría sido posible sin su juego, sin su manera de vivir el programa. Para mí ha sido un lujo compartir estos tres meses con vosotros", aseguró Lara Álvarez, a continuación.

Por su parte, Jorge Javier también quiso poner el valor la labor de todos sus compañeros de trabajo. "Ha sido un auténtico privilegio. Desde el equipo de Madrid, con Josep al frente, con todo el equipo de Supervivientes en Honduras, que hay un montón…".

"Pero Lara, aparte de todos ellos, y yo te lo quería decir en público, y de los tres presentadores de Madrid. Madre mía, qué parte tan importante eres tú de Supervivientes", aseguró el presentador, mientras que Lara Álvarez no podía evitar emocionarse.

| Europa Press

"Te pegas un trabajazo y estar continuamente con esa energía en cada conexión, arriba, me parece... Te lo quería decir en público, toda mi admiración. Eso es muy difícil", apuntó Jorge.

Con lágrimas en los ojos, Lara Álvarez quiso agradecerle a su compañero las palabras que le acababa de dedicar. "De verdad que ha sido fundamental para mí también compartir estos años contigo. Cada vez que me dices algo bueno, no sé qué decir, porque me pongo muy nerviosa".

