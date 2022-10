La última hora del ictus de Kiko Rivera: inquietantes novedades

Kiko Rivera está atravesando uno de los momentos más duros de su vida en cuanto a salud. Y es que este viernes sufría un ictus que lo mantiene ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El interés por conocer su estado ha traído consigo que hayan visto la luz informaciones que han llamado poderosamente la atención.

Así, por ejemplo, se ha desvelado que ha sufrido una crisis de ansiedad al saber que su madre, Isabel Pantoja, estaba viajando para verlo. De esta manera, ella ha dado un primer paso para romper con los meses de distanciamiento entre ambos.

Pero no es la única que ha decidido ir al hospital y que ha sorprendido por ello, dada la nula relación que tiene con él. Nos estamos refiriendo a su hermana, Isa Pantoja.

La última hora del estado de Kiko Rivera

El DJ está, en todo momento, siendo apoyado y cuidado por su mujer, Irene Rosales, que ha sido quien ha confirmado el ictus. Asimismo, ha pedido tranquilidad a todo el mundo y ha dejado claro que aquel ha sido pequeño y que su marido va a salir adelante.

En esta misma línea, Antonio Rossi daba ayer más datos del estado de Kiko en El programa de AR. Lo hizo diciendo: “Tanto en la resonancia como en el TAC que le han hecho se ha confirmado lo que es. Comentan que ha tenido mucha suerte porque le afectó a una zona muy pequeña”.

“Va a tener que estar ingresado 24 horas. La progresión no ha sido negativa y me cuentan que si todo va bien y evoluciona, posiblemente podrían darle el alta mañana por la mañana”.

De igual modo, hemos podido conocer algo más sobre lo que le ha sucedido a través de una amiga del cantante, Raquel Bollo, que ha acudido al Deluxe. Ha relatado: “Le dio durmiendo la siesta, cuando se despierta, nota que tiene parado un lado de la cara. Al ver que la cosa no cambia con el tiempo, van al hospital”.

Una información que ha sido ratificada por Matamoros, que ha añadido: “Van al hospital donde trabaja la hermana de Irene. Allí le dicen que es un ictus y le recomiendan que vaya a un hospital especializado”.

Kiko Rivera sufre un ataque de ansiedad

El marido de Rosales, aunque parece que evoluciona favorablemente, ayer por la tarde vivió un momento delicado. Según se ha contado en las redes del programa Fiesta, sufrió una crisis de ansiedad. La sufrió al enterarse de que su madre, con la que no se habla desde hace meses, iba camino de Sevilla para verlo.

Al parecer, los médicos le aconsejaron que no la recibiera porque iba a suponer una fuerte carga emocional y él decidió seguir la recomendación. Tanto es así que pidió no ser trasladado de la Unidad de Ictus donde permanece aislado para evitar el reencuentro. Una situación que ha sido comentada por Irene a las puertas del hospital.

La pareja de Kiko ha explicado: “Él ha dicho que solo quiere verme a mí para no ponerse nervioso. Tiene que estar tranquilo para que no le suba la tensión y, de momento, solo voy a entrar yo en horas de visita”. De igual modo, sobre su suegra ha dicho: “Ella quería venir ya, pero le he dicho que de momento no lo haga”.

“Hasta que no esté en planta es mejor que solo lo vea yo, pero vendrá. Claro que sí, es su hijo”.

Ahí no queda todo, pues otra persona con la que Rivera ha roto relación acudió de inmediato al hospital tras conocer la noticia. Nos estamos refiriendo a su hermana, Isa Pantoja, que se personó allí junto a su chico, Asraf Beno. Eso sí, tampoco pudo verlo, aunque seguro que él ha agradecido el gesto.