Kiko Rivera se va de casa al darse cuenta de que necesita recuperarse cuanto antes

Tras una temporada larga llena de compromisos profesionales, por fin, Kiko Rivera puede decir alto y claro que empiezan sus vacaciones. Y es que, en los últimos meses, el hijo de Isabel Pantoja ha estado muy centrado en su faceta como DJ, su profesión.

Desde que el sevillano no acude a los platós para poner contra las cuerdas a algún que otro miembro de su familia, ha tenido que continuar con labor dentro de la música. Por este motivo, ha visto que esta época es una muy buena oportunidad para hacer conciertos en diferentes fiestas y festivales de verano.

Sin embargo, parece ser que ya ha llegado la hora de Kiko Rivera para tomarse unos días de descanso. Asimismo, el primo de Anabel Pantoja se ha desplazado junto a Irene Rosales y sus tres hijos a un destino paradisíaco, Punta Cana.

| Instagram

Kiko Rivera huye de casa en medio de la polémica

No cabe duda de que Kiko Rivera quiere alejarse cada vez más de los medios. Lejos de seguir los pasos de celebridades que han disfrutado de la costa en nuestro país, el DJ ha considerado que lo mejor era irse de vacaciones al otro lado del charco.

Eso sí, antes de hacer esta parada, ha pasado por la capital con su familia, donde ha pasado la noche en un hotel. "Mis tres amores", escribía el cantante junto a una tierna imagen de sus tres hijos en la estación de Atocha (Madrid).

Como era de esperar, justamente, nada más llegar a la capital, Kiko Rivera tuvo que lidiar con la presencia de los reporteros de Sálvame. En un principio, el hijo de la tonadillera mantenía su silencio respecto a las preguntas que le iba formulando Kike Calleja.

Sin embargo, acabó pronunciándose cuando el reportero sacó el tema de Punta Cana. "Me gustaría saber cómo sabes dónde me voy", decía el DJ visiblemente enfadado.

Tras la insistencia de Kike Calleja, el sevillano estaba perdiendo la paciencia y expresó lo siguiente. "Estoy contento, pero, tío, ¡Déjame un poco en paz!", le pedía Kiko Rivera al reportero.

"¿Hasta Punta Cana te vas a venir?", preguntaba el marido de Irene Rosales al reportero, viendo que no dejaba de seguirlo. Aunque su preocupación se centró, sobre todo, en cómo Sálvame había descubierto su destino.

"Me gustaría saber cómo sabes dónde me voy", insistía el sevillano. Por su lado, Kike Calleja explicaba que "tenía sus contactos", a lo que el primo de Anabel aseguró que "serán muy cercanos".

No obstante, tras un tenso cruce de palabras, por suerte, el DJ consiguió calmarse y empezó a ser más comunicativo. "Me voy una semanita, pero luego volvemos (a los conciertos)". Horas más tarde, el sevillano, al ver que su sorpresa se había arruinado, no le quedó de otra que contarlo públicamente vía sus redes sociales.

"Mañana me marcho para Punta Cana, con mi mujer y mis hijos, a pasar una semanita a descansar, a comer, a beber y a disfrutar", explicaba visiblemente emocionado. Ahora, después de más de 12 horas de vuelo, por fin, la familia se encuentra ya en su refugio de estos días.

| GTRES

Kiko Rivera se reconcilia con una persona muy querida para él

Por otro lado, Kiko Rivera cuenta con otra razón de peso para irse tranquilo de vacaciones y sin malos rollos. Y es que el sevillano se ha reconciliado con un familiar suyo, y no, no se trata de su progenitora, sino de su prima.

Asimismo, desde que Anabel Pantoja regresó a España tras su paso por Supervivientes, han surgido rumores que apuntaban que su relación con el marido de Irene Rosales volvía a pasar por un bache.

Sin embargo, hace unos días, el hijo de la tonadillera quiso zanjar el tema de una vez por todas rompiendo su silencio. "Para los que seguís pensando que no me hablo con mi prima", escribía Kiko en una captura en la que se puede observar que recientemente ha hecho una videollamada con su prima.

De esta manera, el hermano de Fran Rivera ha querido aclarar este asunto tan polémico para, lo más seguro, evitar este tipo de preguntas por parte de la prensa.