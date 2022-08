Kiko Rivera sabe que se irá de España y dejará a los pequeños de la casa desprotegidos

Kiko Rivera sabe que su madre va a regresar a América para proseguir con una gira que ya empezó hace unos meses en Sudamérica. Isabel Pantoja dará varios conciertos en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston y Miami antes de cantar también en Puerto Rico.

Lo cierto es que parece que Isabel ha exigido ciertas condiciones en esta gira para aceptar cantar en todos estos lugares.

“Todos los requisitos para trabajar en Estados Unidos están en completo orden y aprobados. Lo están de acuerdo a los documentos entregados a todos los promotores de su gira en suelo estadounidense para este año”. Así lo expuso un periódico puertorriqueño hace un mes.

Kiko Rivera no puede evitar que se marche un largo tiempo

Recordamos que en su pasada gira del mes de mayo, la madre de Kiko Rivera se dejó ver por varios países latinoamericanos, como Perú, Chile o Argentina. En todos ellos, la cantante española rayó a gran altura y quiso agradecer el apoyo mostrado por sus seguidores más acérrimos a través de sus redes sociales.

| Mediaset

"América, gracias de todo corazón, mi agradecimiento por hacerme sentir así, sé que fue recíproco por todo lo que pasó en esas mágicas noches en Buenos Aires, Mi Argentina en Monticello, Mi Chile y en Lima Mi Perú noches de emociones, amores y música. Deseando que pronto vuelvan a ocurrir noches como esas. Muchos besos desde mi corazón y una vez más ¡GRACIAS AMÉRICA!", finalizaba el post de la tonadillera más laureada de España.

Ahora, ya piensa en esa nueva gira por el norte del continente americano. Pero hay detalles sobre sus exigencias a la hora de dar esos nuevos conciertos que llaman mucho la atención.

La artista no ha sido fácil en esta negociación con los promotores de los conciertos que dará en pocos meses. Y es que habría puesto una condición insalvable para poder actuar en Nueva York el próximo mes de noviembre.

Kiko conoce las exigencias de Isabel Pantoja para volver a los escenarios

Así lo ha expresado Gonzalo, un periodista argentino que ha hablado con Socialité para desvelar todo lo relacionado con la nueva gira que protagonizará la madre de Kiko Rivera.

| La noticia digital

Según el entrevistado, “Isabel ha vuelto a exigir a la gente que la contrata que no quiere tener ningún tipo de contacto con la prensa. No quiere notas, no quiere prensa, no quiere periodistas”.

La cantante tiene un amplio seguimiento en el continente americano y muchos de sus fans podrán disfrutar de alguno de sus conciertos. Estamos seguros de que serán tan épicos como los del pasado mes de mayo. Ella ya se está frotando las manos, ya que va a volver a España con más de dos millones de euros en su cuenta corriente tras cantar en todos estos conciertos venideros.

Isabel Pantoja exige un avión privado para viajar a Estados Unidos

“Ahora la Pantoja cobra mucho más. Por cada uno de estos shows se estaría embolsando 250 000 euros. Lo que se resume en que cuando Isabel salga de Estados Unidos se habrá embolsado 2 250 000 euros”, contó el periodista argentino.

| EP

Y es esta cantidad de dinero lo que ha provocado el enfado de algunas de las personas que han sido partícipes de la llegada de Pantoja a América. La tonadillera ha pedido un avión privado para cumplir su deseo de evitar encontrarse con cualquier tipo de reportero de prensa.

“Hizo un pedido extraordinario a la gente que la contrata en Estados Unidos para que le pongan un jet privado, con un coste de 130 000 euros. Un jet para viajar de Madrid a Nueva York y así evitar a toda la prensa. Dice que sin esa condición no actuará, a pesar de tener todo ya firmado”, afirmó Gonzalo en pleno directo.