Kiko Rivera sabe que el divorcio se ha complicado porque una modelo quiere su amor

Kiko Rivera es consciente de lo complicada que se ha puesto la situación. Y es que, a pesar de que el divorcio entre su prima y Omar Sánchez ya es algo inminente, hay una modelo que no está dispuesta a esperar.

En mayo de 2019, Anabel Pantoja y el windsurfista anunciaron públicamente que, después tres años de noviazgo, habían decidido dar un importante paso en sus vidas.

| Instagram

Pero no fue hasta el 1 de octubre de 2021, cuando la prima de Kiko Rivera y su pareja unieron sus vidas en matrimonio. Y, a pesar del amor que se tenían, no tardaron ni tres meses en anunciar su ruptura.

Aunque no fue hasta que la influencer y Yulen Pereira comenzaron su historia amor en Supervivientes 2022 cuando se habló por primera vez de su divorcio.

"Tengo que hacer las tres cositas que tengo que hacer, que son diez minutos, entras en el sitio, firmas, sales y adiós", le aseguró la colaboradora de Telecinco a su gran amiga, Ana Luque.

"Yo creo que las tres cosas a las que se refiere es la primera el divorcio; la segunda, arreglar los negocios que tiene en común con Omar y la tercera, supongo, que será sacar sus muebles de su casa de Canarias y mudarse a Sevilla o a Madrid", aclaró en amigo de Anabel desde el plató.

Ahora, Kiko Rivera se ha quedado sin palabras al conocer la última conversación que ha mantenido el canario dentro de Pesadilla en el paraíso. Y es que, todo apunta a que ahora tiene prisa por firmar los papeles del divorcio.

Kiko Rivera no se lo esperaba

Lo que menos se esperaba Kiko Rivera era que Omar llegara a enamorarse dentro de Pesadilla en el paraíso. Y es que, todo apunta a que meses después, la historia está a punto de repetirse.

Nada más entrar al nuevo reality de Telecinco, el windsurfista ya sintió una conexión muy especial con una de sus compañeras de edición. Desde el primer momento, el todavía marido de Anabel Pantoja sintió una fuerte atracción por Marina.

| Mediaset

Y, aunque es un hombre libre, su relación con la modelo ha dejado con la boca abierta a más de uno. Y es que, durante los primeros días de concurso, ya dieron algún que otro importante paso en su relación.

Ahora, el que fue primo político de Kiko Rivera no ha tenido ningún problema de hablar acerca de la supuesta futura boda junto a su compañera de reality; aunque eso sí, en tono de broma.

La conversación comenzó cuando Daniela Requena aseguró que ellos dos ya se habían llevado el premio del concurso. "Vosotros ya habéis ganado. Yo veo aquí que os vais a casar", aseguró la concursante.

En ese momento, Omar Sánchez aprovechó la ocasión para mandarle una pullita a la prima de Kiko Rivera. "¡Me tengo que divorciar primero!", dijo el windsurfista, provocando las risas de sus dos compañeras.

Kiko Rivera sabe que hay complicidad entre ellos

Kiko Rivera se ha dado cuenta de que entre Omar y Marina hay mucho más que pasión. Y es que, durante todas estas semanas, no han parado de dedicarse muestras de amor en público.

| Telecinco

Un claro ejemplo es el regalo que la modelo le ha hecho a su nueva ilusión. "Me encanta, no me lo esperaba. Hacía tiempo que alguien no se preocupaba por mí y no me daba detalles así", le dijo el canario.

"Pensaba que los problemas que tenía fuera eran importantes y, al final, me he dado cuenta de que no. Quiero seguir disfrutando de esta experiencia, quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo".