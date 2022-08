Kiko Rivera reconoce que ella no quiere volver a casa porque se ha enamorado de otro

No cabe duda de que Kiko Rivera está viviendo un verano bastante tranquilo. Y es que sus intervenciones en plató han disminuido drásticamente desde que dio su última entrevista para Sálvame Deluxe el pasado mes de mayo.

A partir de entonces, el sevillano confesaba en sus redes sociales que no le agradó el trato que le había dado Telecinco respecto a la polémica con su madre, Isabel Pantoja. De manera que decidía por no acudir más a la pequeña pantalla y seguir otro camino.

Por este motivo, actualmente, está más que centrado en su faceta como DJ. Sin duda, esta temporada la está aprovechando al máximo para rentabilizar esta profesión que lo llevó al mundo de la música. Conciertos locales y festivales son ahora las prioridades de Kiko Rivera.

No obstante, aunque en estos últimos meses está llevando una vida más calmada, lo cierto es que no puede evitar que su familia materna esté en el punto de mira. Sobre todo, un miembro de su familia.

Las vacaciones más románticas de Anabel Pantoja y su nueva ilusión

Así es, Anabel Pantoja es la que, últimamente, está acaparando todos los titulares de diferentes medios. Sin duda, tanto su ruptura con Omar Sánchez como su nuevo noviazgo con Yulen Pereira están dando bastante juego a la prensa rosa.

De hecho, desde que salió de Supervivientes 2022 sus pasos están estudiados al detalle. Asimismo, los periodistas siguen a la pareja día y noche para descubrir algún que otro dato más sobre los enamorados.

Justamente, hace unos días, Kiko Rivera vio que su prima, de nuevo, hacía saltar todas las alarmas por un misterioso mensaje. La influencer, que está acostumbrada a mostrar su vida privada, en esta ocasión, compartía una frase en Instagram que parecía ser una clara indirecta dirigida a su nuevo chico.

"Y entonces se enamoró de la soledad y muchos no pudieron estar a su altura", se podía leer en el mensaje en cuestión. Eso sí, que no cunda el pánico porque lo cierto es que tan solo horas después, la sobrina de la tonadillera reaparecía junto a Yulen. De esta manera, la sevillana quiso acabar con los rumores que estaban surgiendo en torno a la pareja.

De hecho, la prima de Kiko Rivera está mejor que nunca porque, incluso, ha prolongado sus vacaciones de verano que estaba pasando con su chico. Hace unos días estaban disfrutando de los paisajes de Egipto, nada más aterrizar en España, ambos han optado por poner rumbo a Ibiza, uno de los lugares estrella de las celebrities.

En este caso, los tortolitos han dejado atrás el turismo para relajarse en compañía de amigos en un yate y navegar por el Mediterráneo. Sin duda alguna, la recién pareja se encuentra en el punto más alto de la relación porque se los ve muy enamorados. Miradas cómplices, gestos de cariño y besos apasionados son el tipo de fotos que han conseguido los paparazzis capturar de ellos dos.

Asimismo, los exsupervivientes están pasando los días en un lujoso yate, donde tienen a su disposición el mar y toman el sol. Allí, también, ha podido presumir de nuevo físico tras perder un total de 13 kilos aproximadamente tras su paso por el concurso de Telecinco. Mientras que por las mañanas se ocupa a descansar al máximo, cuando llega la noche Anabel se vuelve imparable porque no duda en salir a las distintas discotecas de la isla.

No cabe duda de que para la prima de Kiko Rivera están siendo unas auténticas vacaciones de ensueño. Motivo por el que nos preguntamos cuál será su próximo destino. O, si por el contrario, la influencer ya ha decidido dar por terminados estos días de relax.

Kiko Rivera, testigo de la verdadera opinión de su madre

Como era de esperar, aunque Anabel Pantoja está pasándoselo en grande, no puede esquivar a la prensa. Nada más poner un pie en la isla, la prima de Kiko Rivera no tuvo más remedio que opinar sobre un fuerte rumor que había salido a la luz durante el concurso.

Asimismo, la influencer quiso aclarar de una vez por todas la teoría que asegura que su tía Isabel Pantoja no le haría demasiada gracia la relación entre su sobrina y Yulen Pereira. "¿Ha hablado ella?", preguntaba con tono irónico, una forma de desmentir las habladurías. "Sinceramente, no he visto nada y ahora me voy a descansar, a disfrutar, a seguir con mis vacaciones que solo me he ido una semana", explicaba la sevillana.

Eso sí, para demostrar que no quiere crear más conflictos en su entorno antes de volver como colaboradora de Sálvame comentó lo siguiente. "Sí. Que la gente que quiero esté bien y todo vaya fenomenal a todo el mundo", zanjaba.