Kiko Rivera preocupa a sus hijas al descubrir que la herencia será muy diferente

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue en un punto muerto. El DJ ha protagonizado grandes polémicas en los últimos meses.

Sus incendiarias declaraciones lo han alejado más que nunca de su familia. En especial, de su hermana Isa Pantoja que reconoció no querer saber nada de él:

"Que sepa que mi madre y mi prima le acogen por pena, me da miedo cómo va a acabar esta persona. Una vez más nos damos cuenta de que no quiere a nadie".

"Me duele porque sigue con algo que sabe que me hace daño. Cuando me pregunten que por qué no le perdono que se lean antes sus entrevistas", confesaba a la revista Lecturas.

De esta forma, Kiko se daba cuenta que no podía contar ya con su hermana. Esto es algo muy dolorosos para él, porque habría que sumarle también la inexistente relación que tiene con su madre. Isabel Pantoja decidió alejarse de su hijo cuando en 2020 su hijo concedió una polémica entrevista en Cantora: la herencia envenenada.

En ella, el DJ contó capítulos muy íntimos y personales de su familia, y en concreto de su madre. Esto nunca se lo perdonó la tonadillera y supuso el punto de inflexión en su relación.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja continúan sin hablarse

Aunque la relación entre Kiko Rivera y la cantante continúa en un punto nulo, según revelaron, Pantoja habría retomado el contacto con sus nietas. Esto se podría entender como una paso hacia adelante en la relación de madre-hijo. Sin embargo, aún están lejos de volver a estar como al principio.

Kiko ya tiene una actitud mucho más conciliadora y esto ha sido gracias a su mujer, Irene Rosales. La influencer lo relataba así:

"Poco a poco te vas dando cuenta, y a mí me ha pasado con mis padres. Estamos acostumbrados a no echar en falta a nuestros padres, pero cuando ves que no hay vuelta atrás es cuando les echas de menos", comentaba.

Puede que Isabel necesite este apoyo más que nunca. Durante el último año, la cantante ha estado muy centrada en su carrera artística. La intérprete de Marinero de luces ha abandonado por completo su trabajo en televisión y ha vuelto a los escenarios por la puerta grande.

Antes de verano, la tonadillera cerraba una impresionante gira por todo América del Sur. Y ahora, en noviembre, retomaría la gira para llevarla hasta norteamérica. Sin embargo, un nuevo varapalo podría poner en jaque los planes de la cantante y llevarla incluso a cancelar dicha gira.

Isabel Pantoja atraviesa un difícil momento sin el apoyo de su hijo

La revista Diez Minutos publicaba esta semana una información sobre la situación actual de la cantante. Y es que todo apunta a que la nueva gira de conciertos de la artista podría cancelarse.

Para Isabel, su vuelta a los escenarios ha sido el antídoto a todas las polémicas que ha protagonizado su familia. La cantante se ha refugiado en su público para no tener que afrontar la presión mediática.

Según publica el medio anteriormente mencionado, Isabel estaría a punto de recibir una demanda por parte de una promotora de conciertos. Al parecer, la cantante habría acordado hacer la gira americana con esta empresa, pero finalmente eligió a otra, incumpliendo así el contrato verbal.

A este problema se le suma que Isabel aún no tiene la visa de trabajo para ir a Estados Unidos. Así que el futuro de esta gira americana es bastante incierto.

Esto no cabe duda de que tiene que tener en vilo a su hijo Kiko y a su familia. El DJ es conocedor de lo necesaria que es esa gira para la economía de su madre.

