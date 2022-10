Kiko Rivera preocupa a los suyos al anunciar cuál es su verdadera salud

Kiko Rivera sigue generando numerosos titulares en las revistas del corazón y en los programas que versan sobre el mundo rosa. El caso es que en los últimos años, Kiko Rivera ha sido noticia, pero no especialmente por asuntos demasiado positivos.

Ha tenido problemas con sus familiares, véase La Herencia Envenenada o las exclusivas cargando contra su hermana o su propia madre, y también ha sufrido percances de salud. El hijo de Paquirri siempre está en el foco de la polémica, pero intenta salirse de esa espiral tan perjudicial para su figura como DJ.

Este quiere centrarse en la música y hacer lo que más le gusta en la vida. El DJ compartía con todos sus seguidores que este jueves a las 0:00 saldría su nuevo single, Vudú.

Kiko Rivera no puede celebrar del todo su estreno

Pero lo cierto es que un problema de salud le ha aguado el día de la peor manera. Ha sido a través de los stories de su Instagram la forma que ha tenido de comunicarse con sus miles de seguidores. Y les ha contado que ha sufrido un percance que no le ha dejado dormir bien.

"Buenos días, ya estoy despierto aunque jodido de la garganta. gran putada, ya que hoy a las 0:00 se estrena Vudú". Así rezaba el mensaje de Kiko Rivera a primera hora de la mañana.

A pesar de que a Kiko le encanta dormir horas y horas, en esta ocasión no ha podido hacerlo por ese problema de garganta. No ha ocultado su tristeza al estar enfermo en un día tan especial para él.

El nuevo problema de salud que agua la fiesta al DJ

El joven llevaba varios días compartiendo varios avances sobre este nuevo tema con el que quiere auparse a lo más alto de las listas comerciales. Desea olvidar, de una vez por todas, las polémicas que le han venido salpicando de un tiempo a esta parte.

El pasado 11 octubre, el bueno de Kiko publicaba un fragmento de la canción, que hacía las delicias de aquellos que son fieles seguidores del DJ.

"Baby, tú llegaste y me hiciste vudú. Todo lo oscuro fue a brillante y no era como antes. Y desde ese mismo instante...", rezaba una de las estrofas de la nueva canción que ha compuesto Kiko Rivera.

Por el momento, las primeras reacciones de los suyos han sido positivas. Y espera que este tema sea todo un éxito y le reconduzca por el buen camino, algo que le está costando demasiado al hermano de Isa Pantoja.

El otro frente abierto que no deja respirar al hijo de Paquirri

Lo cierto es que son muchos los frentes que se le han abierto en los últimos meses. Hace unos días, Kiko Rivera estallaba en sus redes sociales después de los rumores que habían surgido sobre la supuesta paternidad de Paquirri.

Hay algunos que han dejado caer que el joven no es hijo del torero fallecido. Y el DJ no ha podido aguantar más estas acusaciones tan retorcidas y que le han hecho mucho daño.

"Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo, me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer, solo espero que el karma exista. Te extraño papá", escribía en su muro de Instagram.

Irene Rosales, su mujer, le apoyó al máximo en ese duro momento. "Sé que si ha habido algún comentario y le ha cogido un poco más débil o lo que sea…". Así dejaba caer Irene el bajón anímico de su marido tras salir a la luz dichos rumores.