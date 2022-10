Kiko Rivera, mudo al confirmarse los malos augurios sobre su mujer

Kiko Rivera está cansado de que le utilicen en toda esta polémica familiar en la que se ha visto inmerso. Recordemos que el marido de Irene Rosales se vio obligado a ingresar durante tres días en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un leve ictus.

Lo cierto es que este ingreso hospitalario ha sido tan mediático que se ha hablado demasiado de las visitas que ha recibido el DJ. En ocasiones, se han lanzado ciertos rumores que han dolido, y mucho, al hijo de Isabel Pantoja.

La polémica está servida después de que Isabel Pantoja, tras enterarse de que su hijo había sufrido ese percance, viajaba hasta Sevilla para verlo in situ.

Kiko Rivera, atónito tras saber cómo se desenvuelve su esposa

Esta viajaba hasta Sevilla a pesar de que no tienen relación desde hace tiempo. Y todo después de que su hijo la pusiera a parir por diversas cuestiones que atañen a la herencia de su padre fallecido, Paquirri.

| La noticia digital

El caso es que, finalmente, Isabel Pantoja no pudo ver al DJ durante esos tres días en los que estuvo ingresado en el citado hospital sevillano. Según algunos periodistas del corazón, no se produjo ese reencuentro por culpa de Irene Rosales.

Este martes, Sálvame ha dado la última hora del estado de salud de Kiko Rivera. Ha sido el reportero José Antonio León el que ha dado las últimas noticias sobre el DJ, que ya descansa en casa.

Eso sí, este ha explotado en sus redes después de todo lo que se ha hablado sobre las 'no visitas' de su hermana Isa P y de su madre.

"Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quien entra o sale de mi casa...", estallaba. A su vez, también ha informado de que estará unos 15 días fuera de las redes. "Me despido de vosotros un par de semanas mínimo. Os quiero, volveré", concluía.

Dentro del elenco de colaboradores que había convocado Sálvame para este martes, estaba la siempre polémica Belén Esteban. La madrileña volvía a plató después de una semana sin aparecer por su puesto de trabajo.

Belén Esteban pone el foco en Irene Rosales para disgusto de Kiko

Aunque parecía que no quería ser protagonista de dicha polémica sobre Kiko Rivera, Belén Esteban ha sido muy clara con la mujer del DJ.

Ha puesto de manifiesto que Irene Rosales no es tan buena como la pintan, según la versión que le han dado a la de Paracuellos.

| Telecinco

Belén Esteban cortaba al reportero sevillano para dar una información de calado a la que había tenido acceso.

“A mí me dice, cuando a Kiko le da el ictus, Isabel Pantoja habla con su hijo. Y su hijo, con buenas palabras, no enfadado, le dice: 'Mamá, ahora mismo no quiero que vengas porque me puede afectar a mi estado anímico’, y eso es lo que a mí me cuentan”, exponía Belén.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“Y también me cuentan, esto no sé si es cierto, que Isabel Pantoja llama varias veces a Irene, e Irene como que desvía la llamada. Como cuando cortas la llamada en varias ocasiones”, proseguía la colaboradora queriendo confirmar la información con el reportero.

“Es verdad que Irene Rosales ha estado muy desconectada y le ha podido pasar a Isabel Pantoja como a muchos cuando hemos intentado hablar con ella estos días. Lo que es cierto, y eso lo puedo confirmar, que es Irene la que avisa a Isa Pantoja y a Isabel Pantoja”, sostenía León para zanjar los rumores.