Kiko Rivera, ingresado en estado muy grave: La última hora y todo lo que se sabe

Kiko Rivera anunció que tenía un dolor muy fuerte en la garganta, motivo por el que no estaba disfrutando de su último éxito. Acaba de lanzar una canción al mercado, pero no ha hecho ningún evento para promocionarla porque no está bien. No sabía lo que le estaba pasando, así que decidió pedir ayuda a sus médicos y ahora está ingresado en Sevilla.

Kiko Rivera en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por “un grave problema de salud”, pero todavía no se conoce el diagnóstico definitivo. Todo hace pensar que su mal está relacionado con lo que explicó en sus redes sociales: su garganta le está fallando. Se dedica a la música, así que su voz es su herramienta de trabjo y no puede permitirse ponerla en peligro.

En Lecturas aseguran que se trata de algo más grave: podría haber sufrudo un ictus. Hay mucha cautela, pero es evidente que la preocupación es real.

Kiko se encuentra inmerso en plena batalla familiar, ahora ha arremetido contra su hermana y esta promete que no le va a perdonar. El DJ ha reconocido que le debe 5.000 euros y asegura que no se los va a devolver, algo que Chabelita considera “una humillación”. Cree que debería ser honesto y saldar su deuda, pues ella tiene un hijo que necesita el dinero.

Kiko se ha dado cuenta de que la prensa del corazón le ha dado la espalda, por eso se ha centrado en su carrera musical. Lo que no esperaba era encontrar un bache tan inesperado: su salud se ha visto afectada y ahora debe hacer un descanso indefinido. Tendrá que bajarse de los escenarios hasta que los médicos autoricen su vuelta, debe ser muy cuidadoso.

Kiko Rivera ha sido completamente sincero

Kiko tiene una conexión muy especial con sus seguidores de Instagram, por eso les confesó que no se encontraba bien de salud. La revista Semana asegura que ha ingresado en el hospital la madrugada del 20 de octubre. Su familia está preocupada por él, especialmente su mujer Irene, quien siempre está a su lado en todos los momentos.

Rivera, según el programa de Emma García, llevaba un tiempo enfermo y ningún especialista lograba dar con la clave del asunto. Hay mucha expectación por conocer la verdad, pero quiere ser él quien dé explicaciones para que no haya rumores. Es cierto que la situación es delicada, aunque los médicos han llegado a tiempo y han tomado el control.

El marido de Irene Rosales, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, se ha comprometido a ofrecer todos los datos. Lo hará cuando esté más recuperado, de momento está en un buen hospital y su esposa no se separa de él. Todavía no ha trascendido cuando le darán el alta, quizá se retrasen para asegurar que el problema está controlado porque el problema es grave.