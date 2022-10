Esta es la primera foto de la cara de Kiko Rivera tras su ictus

Kiko Rivera ha atravesado un momento realmente duro, pero afortunadamente ha contado con el cariño y el calor su familia. Tiene problemas con su madre, con su hermano, con su hermana y con su prima, pero todos han hecho piña en este momento. La primera en dar un paso adelante fue Isa Pantoja, quien se desplazó de Cádiz a Sevilla para ver al DJ.

Kiko Rivera ha estado en la Unidad de Cuidados Intensivos y no podía recibir visitas, así que Chabelita no pudo reencontrarse con él. Lo mismo le sucedió a Isabel Pantoja, quien salió de Cantora y se instaló en una casa situada muy cerca del hospital. En El Programa de Ana Rosa han asegurado que todavía no se han visto porque la situación iba a ser demasiado tensa.

| Instagram

Kiko se ha dado cuenta de algo: no puede seguir así y está dispuesto a firmar la paz con la cantante, pero necesita más tiempo. Su mujer se está haciendo cargo de todo, gestiona muy bien la situación y sabe cómo comportarse en cada momento. Hace unos meses decidió retirarse de los medios, pero ha regresado para resolver todas las dudas que hay encima de la mesa.

Kiko ha abandonado el hospital en el que ha pasado sus cuatro últimos días y puede decir que todo ha quedado en un susto. En un primer momento la situación fue alarmante y varios periodistas hicieron sonar todas las alarmas. Pero estaba en manos de buenos profesionales, por eso ha superado el bache con una gran maestría.

Rivera todavía no tiene fuerza para hablar con la prensa, pero se ha dejado fotografiar sin poner impedimentos. Según ha contado su amiga Raquel Bollo, el ictus le dio mientras dormía la siesta y la primera secuela fue clara.

Siguiendo su relato, se le paralizó parte de la cara, una cara que acaba de mostrar tapada por una mascarilla. La prensa se ha sorprendido, pues todos pensaban que iba a ocultarse. Quizá lo haya hecho para demostrar que no tiene ninguna secuela.

Kiko Rivera ha prometido cambiar de vida

Kiko tiene varios problemas de salud y este susto le ha hecho abrir los ojos: sabe que debe pasar a la acción y tomar decisiones. Los últimos años de su vida han sido bastante complicados, pues ha perdido algo muy importante para él: la confianza de su madre. Supuestamente se dio cuenta de que la cantante, según él, le había estafado con la herencia de Paquirri.

| GTRES

Rivera decidió sentarse en varios platós de televisión para contar lo que estaba pasando y romper así el vínculo que le unía a la cantante. Desde entonces han dejado de ser madre e hijo, al menos en lo que al terreno mediático se refiere. Isabel está muy dolida, pero le puede la preocupación y quiere perdonar para que el DJ no vuelva a tener problemas.

El marido de Irene Rosales, siguiendo las informaciones publicadas en Telecinco, quiere llegar a un pacto con todos sus rivales. Los últimos meses ha estado demasiado nervioso y él es muy impulsivo, así que eso no le viene bien. Chabelita quiere olvidar, incluso su novio Asraf está dispuesto a perdonar al sevillano y mirar por el bien de su estado de salud.

Kiko Rivera ha mostrado su nuevo rostro

Kiko ha abandonado el centro médico muy orgulloso, sabiendo que ha superado un problema muy delicado. Tapado con una capucha y una mascarilla, el DJ ha dejado el hospital para dirigirse a su domicilio familiar. Cabe la posibilidad de que Isabel vaya allí a visitarle, pero nadie tiene claro cuando se producirá esta reunión.

Rivera ha contado en todo momento con el apoyo de su mujer, quien se ha encargado de gestionar el asunto. Ha hablado con todos los periodistas, siempre igual de amable, y ha respondido a todas las preguntas. Su actitud es impecable y no ha hecho más que consagrar su nueva fama.

El sevillano ha mostrado su cara, sorprendiendo así a todos los que le acusan de ganar dinero fácil. Podría haber vendido la foto a alguna revista, pero no quiere comercializar con este asunto.