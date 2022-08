Kiko Rivera, encerrado en su habitación al descubrir las intenciones de Irene Rosales

Kiko Rivera sabe cómo es el momento que está atravesando su familia, por eso ha tomado una decisión sin retorno. Considera que ha llegado el momento de descansar y se ha marchado fuera de España junto a sus tres hijos. También le acompaña Irene Rosales, quien se ha convertido en un apoyo fundamental para el DJ y su nuevo entorno.

Kiko Rivera ha decidido rodearse de personas que no llevan sus apellidos porque cree que es la única forma de dejar de sufrir. Pensaba que sus vacaciones iban a ser idílicas, pero se ha equivocado y ahora no puede hacer nada para solucionarlo. Lo único que se le ha ocurrido es encerrarse en la habitación del hotel, pues su mujer no piensa cambiar de planes.

Kiko ha desvelado que su esposa tiene intención de disfrutar del sol y la playa, pero él no le puede seguir el ritmo porque ha tenido un problema. “Pasó lo que tenía que pasar, me ha dado una insolación”, ha empezado diciendo muy afectado en sus redes sociales.

“Después de desayunar me he empezado a encontrar mal y veis que estoy muy quemado, así que he tenido que venir a la habitación”.

Kiko estaba muy ilusionado porque hacía tiempo que no disfrutaba de sus tres hijos, pues el mayor vive bastante lejos. Recordemos que el sevillano tuvo a su primer bebé con Jessica Bueno, una modelo que se enamoró de él en Supervivientes 2012. La relación no llegó a buen puerto, pero han logrado mantener un trato cordial por el bien del menor.

Rivera está al tanto de lo que está sucediendo en su familia y sabe que su primo Antonio Canales ha tenido un accidente muy grave. El torero ha sufrido una cogida en Ciudad Real que ha sido bastante aparatosa, pero por suerte todo está controlado. Los médicos han hecho un trabajo excelente y su recuperación avanza a pasos agigantados.

Kiko Rivera conoce los sentimientos de su mujer

Kiko sabe que la madre de sus hijas tiene mucho talento, de hecho estuvo un tiempo trabajando en Telecinco y era una colaboradora brillante. El problema es que la familia Pantoja empezó a dar problemas y ella tenía que explicar demasiadas cosas. No es amiga del conflicto, por eso abandonó su puesto y empezó crear proyectos en las redes sociales.

Rivera entiende que los medios hablen de él y de Irene, pero exige respeto porque ella ha decidido no saber nada de la televisión. Sigue teniendo muchos amigos en Mediaset, aunque cree que volver sería un error porque sus detractores no han desaparecido. Hay quien le acusa de ser la responsable de la ruptura entre el DJ y su madre, algo que no se ajusta a la verdad.

La influencer ha desaparecido de la pequeña pantalla, pero sigue colaborando con la prensa del corazón de forma puntual. Concede entrevistas en Lecturas, su publicación de cabecera, para dejar claro que lo que cuentan no siempre es cierto. Está cansada de que le señalen por atrevimientos que no ha cometido y no sabe qué hacer para frenar esta tendencia.

Kiko Rivera está mirando por el bien de sus hijos

Kiko se pasará gran parte de las vacaciones dentro de su dormitorio, pero quiere que sus hijos disfruten del complejo hotelero. Irene Rosales se encargará de ellos, aunque el tiempo no les acompaña porque ha empezado a llover de forma desmesurada. “Mojándonos, pero feliz porque si yo vengo a un viaje tiene que llover”, ha comentado la sevillana.

Rivera prefiere estar lejos de los escándalos porque sabe que no tiene tanto poder como antes, ciertos periodistas le han dado la espalda. Su hermana Isa se ha quedado con la mejor parte del pastel, pues ha demostrado ser realmente responsable. La joven no tenía buena fama en el pasado, pero actualmente es uno de los rostros más amables de su familia.