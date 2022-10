Kiko Rivera desvela quién es su padre real y confirma lo de su hermano secreto

Kiko Rivera lleva más de un año sin hablar con su madre porque considera que la cantante no se ha portado bien con él en el terreno económico. Todo empezó cuando investigó la herencia que le había dejado Paquirri, entonces se dio cuenta de algo importante. Supuestamente el testamento era bastante más extenso de lo que creía, Isabel le había vendido otra versión.

Kiko Rivera estaba tan dolido que puso encima de la mesa un tema muy complejo que sigue dando de qué hablar: su paternidad. “Se ha llegado a decir que mi padre es el doctor Cariñanos”, declaró en un programa que Telecinco diseñó exclusivamente para él. Recientemente ha confirmado que sus palabras han tenido consecuencias, pues ha salido su presunto hermano secreto.

Kiko, según ha contado su supuesto familiar, dudaba de sus orígenes y quiso hacerse una prueba de ADN para ver quién era su padre. Francisco Javier ha acudido a Fiesta, el nuevo programa de Emma García, y ha desvelado que estuvo en contacto con el DJ. “Le llamé y se puso muy contento por mi llamada, él quería hacerse las pruebas y el propio Borja Thyssen le había dicho cómo hacerlo”.

Kiko, gracias a la intervención de Francisco Javier, ha confirmado que lo de su hermano secreto está en boca de todos los espectadores. Ningún periodista da credibilidad al asunto, a pesar de que ambos guardan un gran parecido físico. Rivera está arrepentido de haberse adentrado en un terreno tan delicado, por eso ha desvelado quién es su único progenitor.

El marido de Irene Rosales siempre ha tenido claro que es hijo de Paquirri, por eso le dedica tantas publicaciones en sus redes. Es posible que nunca haya tenido dudas, simplemente sacó a la luz este asunto para dañar a su madre. En esos momentos estaban enfrentados, inmersos en una guerra que parecía no terminar y cualquier ataque era lícito.

Kiko Rivera tiene claro sus sentimientos

Kiko apenas conoció a Paquirri, pero se siente muy unido a él, lo que demuestra que entre ellos hay un vínculo muy fuerte. En Fiesta han dado voz a Francisco Javier y han llamado a una especialista para que analizase su parecido con Rivera. Es evidente que tienen un aspecto similar, pero eso no quiere decir que entre ellos haya un enlace biológico.

El sevillano supuestamente llegó a un acuerdo con Francisco para hacerse unas pruebas de ADN, pero en el último momento cambió de opinión. Le llamó por teléfono y le dijo que quería frenar el tema, aunque no le ofreció ninguna explicación contundente. “Quería que yo me hiciera la prueba y luego se la mandara a él, él quería saber si era mi hermano, pero no quería que yo lo supiera”.

Rivera está atravesando una situación muy delicada, pues justo ahora había conseguido llegar a un acuerdo con Isabel Pantoja. La tonadillera se ha puesto en contacto con sus nietas, lo que ha provocado un acercamiento bastante positivo. Madre e hijo están a punto de llegar a un acuerdo y el asunto de Francisco Javier podría dinamitarlo todo.

Kiko Rivera ha cometido un error sin retorno

Kiko, según ha contado el invitado de Fiesta, tenía dudas de sus orígenes, por eso se puso en contacto con él a través de Instagram. “Tenemos amigos en común y siempre me han dicho que Kiko dudaba de su paternidad”. Todo hace pensar que el DJ puso este asunto encima de la mesa por venganza, realmente sabía que su madre no mentía.

Rivera fue el primero en jugar con el papel que Cariñanos tuvo en la vida de Isabel Pantoja y ahora está asumiendo las consecuencias. Siempre ha sido un hombre honesto, así que dará las explicaciones pertinentes y acabará pronto con la especulación. Ha dejado claro en más de una ocasión que es hijo de Paquirri, el torero que hizo historia en las plazas.