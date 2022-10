Kiko Rivera decide contar qué pasó en el hospital con su hermana Isa Pantoja

Kiko Rivera ha decidido no callarse más y ha contado todo lo que pasó durante la visita que Isa Pantoja le hizo mientras estaba ingresado en el hospital.

La pasada madrugada del viernes 21 de octubre, el DJ tuvo que ser ingresado en la UCI del centro sanitario Virgen de Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus.

Y, aunque ya se encuentra en su casa y fuera de peligro, lo cierto es que este problema de salud ha supuesto un gran susto para Kiko Rivera y el resto de su familia.

Durante su estancia en el hospital, se esperaba la visita de Isabel Pantoja y su hija. Y, a pesar de que ninguna de las dos mantiene relación con el exgran hermano, Isa decidió ir a hacer una visita a su hermano.

Ahora, ha sido el propio Kiko Rivera el que se ha pronunciado respecto al encuentro con su hermana. Y es que, aunque todo apuntaba a una posible reconciliación, nada está más lejos de la realidad.

Kiko Rivera estalla como nunca

Kiko Rivera no ha podido evitar estallar tras la última polémica que se ha generado en torno a su problema de salud. Y es que la visita de su hermana ha provocado que muchas personas piensen que Irene Rosales ha sido la causante de que el DJ no se haya reencontrado con su madre y su hermana, pero parece que esto no es del todo cierto.

Durante la emisión de El club social, la periodista Marisa Martín Blázquez ha compartido con la audiencia de El programa de AR la información que tiene al respecto.

"Kiko piensa que con su hermana tiene la relación absolutamente rota y le parecía un paripé después de todo lo ocurrido entre ellos y que lo que quería era ir a interesarse por nada".

Por su parte, 'la reina de las mañanas' ha querido mandarle a Kiko Rivera un contundente mensaje. Y es que la presentadora considera que, en estos duros momentos, hay que dejar a un lado todas las polémicas.

"Cuando uno ha vivido una situación como la que ha vivido, él que supongo que habrá pasado mucho miedo durante un tiempo, hay que pensar en positivo. No se puede ya estar pensando en paripés. ¿Por qué haces la lectura más negativa? Es que no lo entiendo. No es bueno para la salud".

Respecto a su madre, Marisa ha asegurado que Kiko "sí había manifestado un intento de acercamiento", pero con la intención de ir poco a poco. "Esto no ha sucedido todavía y, como no había sucedido, no le venía bien que fuera su madre a visitarle".

Además, ha confirmado que "Pantoja todo esto no lo ha recibido nada bien. Me dicen que ha pasado momentos muy críticos de sentirse mal".

También ha desvelado la conversación que mantuvo con Irene Rosales. Y es que la periodista asegura que se ha mensajeado con la mujer de Kiko Rivera y ha confesado que "ella desmiente tajantemente que haya sido la que ha influido en Kiko para que tome la decisión de no ir a verle al hospital".

"Es una decisión que toma Kiko, es una persona adulta, que ella apoya a su marido, pero que es lo que transmite, que es una decisión de Kiko", ha apuntado a continuación.

Finalmente, Antonio Rossi ha querido compartir la información que tiene en su poder. "Es Kiko el que le manda un mensaje a la madre diciéndole 'no quiero verte' sin referencias médicas".

"Consigue una videollamada. Cuatro veces llamó Isabel a Irene y no le cogió el teléfono. Es más, Isa Pantoja se va del Puerto de Santamaría a Sevilla sin que Irene le haya cogido el teléfono. La realidad es que cuando Irene llama a Isabel Pantoja, en torno a las 12 del mediodía, es la devolución de las llamadas".