Kiko Rivera confirma que la relación se ha terminado y que ella está encerrada en casa

Kiko Rivera sigue sin ver cerca una posible reconciliación con su madre en los próximos tiempos. Todo lo que ha sucedido entre el hermano de Isa Pantoja y la tonadillera más famosa de España en relación a la herencia de Paquirri afectó mucho a su relación.

Por todos es sabido que aquellos programas denominados como Cantora: la herencia envenenada hicieron mucho daño a Isabel Pantoja.

Y es que su propio hijo le acusó de beneficiarse ilegalmente y a sus espaldas de la herencia del malogrado torero. Esto provocó una fractura tal que, a día de hoy, todavía no han llegado a un acuerdo para retomar la relación.

| La Noticia Digital

En medio de todo este embrollo está Isa Pantoja, que ha intentado lidiar como buenamente ha podido los conflictos familiares, que no son pocos en el clan Pantoja.

Kiko Rivera se entera del espionaje y rompe un posible acercamiento

Lo cierto es que la colaboradora de Telecinco ha intentado que madre e hijo limasen asperezas mandando mensajes conciliadores a través de la televisión. Pero la realidad es que no es una tarea fácil.

Así las cosas, la hermana de Kiko Rivera apenas tiene relación con el DJ. Y la comunicación entre ambos no es nada fluida después de aquellas incendiarias exclusivas que dio la pareja de Irene Rosales y que sentaron tan mal a la peruana.

| La noticia digital

El caso es que Isa ha tenido que volver a dar la cara acerca de un tema que atañe a su madre y a su hermano. Aquel que han desvelado varios programas del corazón sobre un posible espionaje de Isabel Pantoja sobre su hijo.

Se desvelaba que Isabel podría estar siguiendo a Kiko Rivera desde una cuenta secundaria para ver lo que hace el joven en las redes. Desde el 'club social' de El programa del verano, Isa ha arrojado un poco más de luz a este rumor y ha querido aclarar lo que sabe sobre este delicado asunto.

Isa Pantoja desvela la verdad sobre la cuenta secundaria de su madre

En primer lugar, Isa ha destacado lo siguiente. "Ella a mí nunca me ha dicho que le enseñe una foto de mi hermano ni me ha preguntado qué hace. No sé si otras personas o amigas suyas ella, en algún momento, les dirá que le busquen a Kiko para saber cómo está".

| Telecinco

Eso sí, la joven ha dejado bien claro que su madre no tiene un móvil a diario. "Que se encierre en su cuarto para ver a mi hermano jugar a los videojuegos y se emocione, no lo creo. Si fuera que Kiko que está con sus nietos, me cuadraría más la historia".

Tras las palabras de la tertuliana, Antonio Rossi ha desmentido que Isabel Pantoja no disponga de un teléfono: "Yo sé que envía audios a la gente. He sido casi testigo". Por su lado, Isa ha expuesto que ella se comunica con la tonadillera "a través de otras personas".

La colaboradora se siente satisfecha tras el tratamiento

En otro orden de cosas, la hermana de Kiko ha tenido a bien hablar del tratamiento al que se ha sometido. "He ido a una clínica y me he hecho un tratamiento que se llama push up", explicaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Consiste en una maquinita que te van pasando por todo el glúteo y te dan radiofrecuencia. No duele, no te tienen que pinchar ni meter nada del otro mundo, se supone que te lo hace más redondito".

Eso sí, ella admitía que visita el gimnasio de forma frecuente. Por su lado, Sandra Aladro ha puesto el foco en la importancia de que la joven exprese que se alimenta de forma saludable y hace ejercicio. "La magia no viene sola", ha sentenciado Aladro.