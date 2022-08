Kiko Rivera confirma que se ha terminado el amor y que sus hijas están sufriendo

Últimamente, Kiko Rivera se ha mantenido más alejado de lo normal del foco mediático. Lo cierto es que estaba resultando extraño porque el hijo de Isabel Pantoja está acostumbrado a acaparar titulares, sobre todo, poniendo verde a su familia, tanto paterna como por parte de madre.

Además, todo apuntaba que se había olvidado de los medios y se estaba centrando completamente en su faceta como DJ. De hecho, en su perfil de Instagram se podía ver que el sevillano estaba muy implicado en sacar nueva música y hacer nuevos conciertos.

En cuanto a su vida personal, también todo parece que marcha correctamente con su mujer Irene Rosales. Eso sí, si nos referimos a su progenitora, lo cierto es que Kiko Rivera sigue sin perdonar a Isabel por todo el daño que le ha causado durante años, según él.

Sin duda, la relación entre madre e hijo sigue siendo nula por ambas partes. No obstante, el primo de Anabel Pantoja siempre se ha mantenido fiel a su discurso y no deja ni un segundo en paz a la tonadillera con sus declaraciones polémicas. Como era de esperar, en esta ocasión no ha sido la excepción y el hijo de Paquirri ha cargado duramente contra la cantante horas antes del cumpleaños de su progenitora.

| GTRES

Kiko Rivera lanza un duro mensaje a su madre

Todo empezó en el año 2020, cuando la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja se volvió más fría que nunca a pesar de ser uña y carne. No obstante, todo cambió a peor cuando el DJ protagonizó su primera mini docuserie: Cantora, La herencia envenenada.

Fue a partir de ese entonces que el sevillano sacaba a relucir todos los trapos sucios que su madre había hecho en contra de él hasta el día de hoy. En esta ocasión, Anabel Pantoja ha reavivado la guerra familiar con su escandalosa entrevista en Déjate querer.

No solo la influencer nada más salir de Supervivientes tuvo que enfrentarse a su ex, Omar Sánchez, sino pronunciarse sobre las polémicas que han surgido en torno a su familia. Asimismo, aprovechó su intervención en el programa de Toñi Moreno para opinar sobre la relación entre su tía y sus hijos.

"Estaban cada uno a su vida y allí en la isla me enteré de algunas cosas. Supe que no estaban las cosas bien y, aunque sé que tengo que enfrentarme a ello, es algo que no depende de mí", empezaba diciendo. Además, le confesó a la presentadora que estaba deseando reencontrarse con Irene Rosales para visitar a las pequeñas hijas de Kiko.

"Estando allí en la isla me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo y esos niños no se merecen esto", confesaba. Sin duda, unas palabras que en un principio eran, seguramente, con buena intención, pero que al DJ no le han sentado nada bien.

Reaccionando a la entrevista de su prima, Kiko Rivera no dudaba en contestarle públicamente vía Instagram. "Estoy totalmente de acuerdo con esto, es más, lo apoyo, pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin saldo", escribía con tono sarcástico.

Sin duda alguna, unas declaraciones que demuestran que, pese a que han pasado algunos meses desde su última crítica dirigida a su progenitora, el DJ sigue sin perdonarla. De hecho, estas duras palabras llegan justamente horas antes del cumpleaños de Isabel Pantoja, su segundo aniversario alejada de su hijo.

| Instagram: @riverkiko

Kiko Rivera, golpea a Isabel Pantoja donde más le duele

Lejos de acabar con la polémica, segundos después de publicar ese demoledor mensaje para su madre, Kiko Rivera dedicó un mensaje de cariño a Paquirri. Con una foto con su padre, mostraba a todos sus seguidores a quien verdaderamente echaba de menos.

"Daría lo que fuese por tenerte aquí papá. Cada día te necesito más", escribía acompañado de un corazón. No cabe duda de que el DJ ha lanzado este mensaje a modo de una clara indirecta dirigida a la tonadillera.

Por otro lado, el marido de Irene Rosales ha tenido el detalle de lanzar este duro dardo horas antes del cumpleaños de su progenitora. Lo cierto es que hoy, 2 de agosto, Isabel Pantoja ha cumplido 66 años. Seguramente esté rodeada de Anabel Pantoja, su hermano Agustín y otros familiares como su hija Chabelita.

Eso sí, sin duda, la cantante no se esperaba que a su vida se sumara otro terrible mazazo por parte de su hijo. Todo apunta a que el conflicto familiar seguirá su curso porque, mientras que la tonadillera se dedica a guardar silencio, Kiko Rivera prefiere enzarzarse públicamente contra su madre.

