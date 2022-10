Kiko Rivera confirma que ya no lo puede hacer solo

Kiko Rivera no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, según ha trascendido a los medios de comunicación de nuestro país, tras sufrir un ictus, el hijo de Isabel Pantoja se ha dado cuenta de que hay varias cosas que ya no puede hacer solo.

Durante la pasada madrugada del viernes, 21 de octubre, el DJ se llevó el susto de su vida al ver que parte de su rostro se había quedado totalmente paralizado. Fue entonces cuando decidió acudir al hospital Virgen del Rocío (Sevilla) para ver qué era lo que le estaba sucediendo.

| GTRES

Tras unos días ingresado en este centro de salud, la visita de la tonadillera y su hija se convirtió en el centro de todas las miradas. Y es que, a pesar de que a día de hoy Kiko Rivera no mantiene muy buena relación con ellas, se esperaba su presencia.

Y, aunque Isabel decidió no acudir al hospital, la influencer no se lo pensó dos veces y viajó hasta Sevilla para ver cómo se encontraba su hermano.

"Esto pasa a las tres de la madrugada y me entero a las 09:50 horas porque me lo dice un amigo mío. Con quien hablo para que me confirme el ictus es otra persona, no es Irene Rosales", aseguró Isa Pantoja hace unos días.

Y, aunque Kiko Rivera considera que su hermana acudió al hospital para hacer el "paripé" y que "lo que quería era ir a interesarse por nada", la colaboradora de El programa de AR ha dejado muy claro que no se arrepiente de haber ido. "Lo siento así y ya está", ha expresado públicamente.

Ahora, han salido a la luz las duras secuelas que le han quedado al marido de Irene Rosales tras haber salido del hospital. Y es que, todo apunta a que la recuperación del exgran hermano va a ser larga.

Kiko Rivera ya sufre las primeras secuelas

Kiko Rivera es consciente de que su estado de salud es delicado. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de cambiar su estilo de vida. "Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mí", ha asegurado a través de las redes sociales.

Y, aunque el DJ está dispuesto a cuidar su salud, lo cierto es que este susto le ha dejado importantes secuelas en el cuerpo.

| GTRES

Según ha informado la página web del nuevo programa de Telecinco, Fiesta, Kiko Rivera "necesita ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, como andar, comer o asearse, algo que hemos podido ver de primera mano".

Por su parte, el periodista Saúl Ortiz ha asegurado que al hermano de Isa Pantoja "le ha quedado una parálisis facial parcial".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Tras salir a la luz estas malas noticias, ha sido el propio Kiko Rivera el que ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. "Estoy más triste, empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y, aunque voy mejorando, no puedo dejar de estar triste".

"He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma. Para darle un poco de humor, he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre".

| GTRES

Irene Rosales también ha querido utilizar las redes sociales para agradecer a los seguidores de su marido todo el cariño y apoyo que le han mostrado en estos duros momentos.

"Gracias de todo corazón por la cantidad de mensajes que me estáis mandando con mucho cariño, amor y energía de la buena para Kiko. Tanto él como yo os lo agradecemos muchísimo. Es imposible poder responder a tantos mensajes, pero los voy leyendo poco a poco. Ha sido un gran susto, pero tengo un marido que es fuerte".