Kiko Rivera confirma que la adopción ha salido bien y que podrá abrazarla pronto

Kiko Rivera está muy contento de que todo haya salido tal y como se esperaba. Y es que, hace unos años, uno de sus hermanos decidió dar el importante paso de concederle sus apellidos a una de las personas más importantes de su vida.

La historia de los Rivera es más complicada de lo que parece a primera vista. En el año 2001, Cayetano Rivera y la actriz Blanca Romero optaron por formalizar su relación.

Aunque su matrimonio tan solo duró tres años, el diestro no se lo pensó dos veces a la hora de darle a Lucía, la hija de la actriz, sus apellidos después de que el padre biológico desapareciera.

Desde entonces, la influencer ha sido considerada una más de la familia, pero siempre se ha mostrado algo reacia a hablar públicamente del tema.

Ahora, la sobrina de Kiko Rivera ha decidido coger un papel y un bolígrafo para contarle al mundo los sentimientos que hay dentro de su corazón.

Kiko Rivera no ha podido evitar emocionarse

Kiko Rivera se ha quedado sin palabras después de conocer las emotivas palabras que su sobrina le ha dedicado a una de las personas más importantes de su vida.

Y es que la joven se ha convertido en la primera invitada del Club de Cartas de la influencer, Estefanía Ruiz. A través de esta epístola, Lucía Rivera se ha abierto como nunca y ha querido compartir con todos sus seguidores uno de los temas tabú de su vida: su paternidad.

Antes de dar paso al testimonio de la sobrina de Kiko Rivera, Estefanía Ruiz quiso compartir unas palabras. "Quizás en algún momento alguna de mis palabras te resonó dentro. Y ojalá fuera que alguno de mis textos te llegó al corazón".

"Puede que te hayas sentido identificado o identificada con alguno de ellos, tal vez viviste una historia parecida o quizás soñaste con que te sucedía a ti. Puede que, incluso, ese sueño se acabara convirtiendo en una historia real", continuó relatando.

"Estoy trabajando en algo muy bonito, pero, mientras tanto, escribo cartas. Algunas las envío, otras muchas se quedan en el tintero".

Después de esta pequeña introducción, la influencer quiso agradecerle a su gran amiga que se haya ofrecido para ser la primera invitada de este nuevo proyecto.

"Me emociona que la primera invitada que escribe una carta en este club sea una buena amiga mía. A Lucia le doy las gracias por haberse abierto de una forma tan sincera en estas líneas. Sé que en este Club de Cartas encontraremos muchas cartas a personas del pasado y estoy segura de que os veréis reflejados en muchas de ellas".

Fue entonces cuando hizo pública las reflexiones de la sobrina de Kiko Rivera. "Querido X", comenzó escribiendo la modelo, dejando caer que el destinatario es su padre biológico.

No hay duda de que la joven tiene un montón de preguntas dentro de su mente, aunque sabe que la conexión con su padre le va a durar toda la vida.

"Si mis imaginaciones sobre ti serán ciertas […] si te he creado un personaje […] si nuestras manos y piernas seguirán siendo iguales y si cada año que pasa sin saber de ti nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca", se preguntaba la joven, dejando a Kiko Rivera sorprendido.

"Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire", aseguró Lucía, acerca de su padre biológico. "A veces me pregunto si eres tan sensible como yo, tan romántico y soñador".

Finalmente, la sobrina de Kiko Rivera hizo una sorprendente confesión acerca de su infancia. "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".