Kiko Rivera confirma lo del nuevo hijo y explica por qué no puede ver más al otro

Kiko Rivera siempre se ha caracterizado por tener un sentido del humor estupendo, era la cara más amable de su mediática familia. El problema es que ha cometido una serie de errores que han modificado su carácter, por eso ya no tiene tan buena prensa. Su hermana Isa le ha adelantado y ahora es ella la que cuenta con el cariño del público, por eso trabaja tanto en Telecinco.

Kiko Rivera ha confesado que le debe dinero a Chabelita, pero no quiere devolvérselo porque piensa que no se lo merece. La colaboradora está ofendida, nunca había hablado de este tema para proteger al sevillano y no entiende por qué ha salido a la luz. Según cuenta, quiere recuperar lo que le pertenece porque desea volver a ser madre y se siente más cómoda teniendo liquidez.

Kiko ha confirmado que Isa va a tener un nuevo hijo, un bebé que posiblemente no llegue a conocer porque la situación es muy tensa. El novio de Chabelita, Asraf Beno, será el padre del niño y este no quiere saber nada del DJ porque se siente insultado. Rivera concedió una entrevista burlándose de sus orígenes, gesto que Asraf considera completamente racista.

Kiko ha explicado en su última entrevista el motivo por el que no tiene relación con el otro hijo de Chabelita, su sobrino Alberto. No se habla con la tertuliana y le da pena que el niño pague las consecuencias, pero cree que no puede hacer más. De momento solo le interesa que cada uno siga su camino, por eso no quiere solucionar su deuda.

“Lo primero es que reconoce que me debe dinero, nunca he dicho la cantidad ni nada, pero no es esa, es más de esa cantidad. Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver y ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres. Si tú dices que vives cómodamente, pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito y me parece surrealista”, le ha dicho Isa Pantoja.

Kiko Rivera sabe cuándo llegará el niño

Kiko tiene una vida muy diferente a la de Isa, pues ella está estudiando derecho porque quiere abandonar los medios de comunicación. Su sueño es volver a ser madre, esta vez al lado de Asraf Beno e incluso han barajado una fecha para ampliar la familia. La colaboradora se sentó en El Programa de AR para confesar cuándo iba a dar el paso y prometió que lo estaba deseando.

“Albertito ya tiene 8 años, no me hubiera gustado que tuviesen esa diferencia de edad y que fuese antes, pero ya está. Es algo que quiero y que Asraf también, lo tenemos hablado, aunque por lo menos cuando termine la carrera, en dos años”. La hija de la cantante quiere ser sincera y contar la verdad a tiempo para no organizar ningún revuelo en Telecinco.

Rivera promete que siente pena al no poder hablar con su sobrino Alberto, no le ha vuelto a ver desde que se enfrentó a Chabelita. Es imposible que vuelvan a encontrarse, pues la colaboradora va a pedir ayuda a la justicia para que Kiko frene cuanto antes. Quiere trasladar la guerra a los tribunales porque siente que su honor ha salido perjudicado.

Kiko Rivera quiere alejarse de su familia

Kiko ha retomado la relación con su madre y con su prima, pero no quiere hacer lo mismo ni con Isa ni con su tío. Siente que ambos le han dado la espalda en su momento más complicado y ha asegurado que lo olvidará nunca. Ni siquiera perderá el tiempo en mantener contacto con Alberto, pues sabe que es una tarea imposible.

Rivera ha reconocido en su última entrevista que siente pena por el niño, pues él no es responsable de lo que ha pasado. Según cuenta, hablará con él cuando cumpla la mayoría de edad, aunque quizá ya sea demasiado tarde. Mientras tanto, la madre del niño sigue luchando por un dinero que es suyo y por un honor que no quiere perder.